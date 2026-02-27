A valaha mért egyik legerősebb földrengés pusztított Chilében, városok dőltek romba

A katasztrófa epicentruma a közép-chilei partvidék közelében volt, nem messze Concepción városától. A földrengés ereje akkora volt, hogy még a fővárosban, Santiagóban is összeomló épületekről és pánikszerű menekülésről érkeztek hírek.

A 2010-es chilei földrengés hatalmas pusztítást végzett – Fotó: CLAUDIO SANTANA / AFP

Az egyik legerősebb földrengés a történelemben

A 8,8-as magnitúdójú rengés a modern műszeres mérések történetének egyik legerősebb földrengése volt – csak néhány, például a 2011-es japán Sendai környéki katasztrófa és az 1960-as nagy chilei földrengés előzte meg. A rengés több mint három percen át tartott. Három perc, ami túlélők szerint egy örökkévalóságnak tűnt.

„A falak hullámoztak. Nem tudtunk megállni a lábunkon. Azt hittük, itt a világvége” – emlékeztek vissza sokan.

Több mint ötszázan vesztették életüket

A hivatalos adatok szerint több mint 500 ember vesztette életét, és ezrek sérültek meg. Több százezer lakóház rongálódott meg vagy semmisült meg teljesen. A rengést követő cunami újabb pusztítást végzett a part menti településeken. A víz falvakat mosott el, halászkikötőket tett a földdel egyenlővé, és családok ezreit hagyta fedél nélkül. A természeti csapás nemcsak Chilét érintette: a cunamihullámok elérték többek között Hawaii partjait és még Japán területén is mértek vízszintemelkedést.

Városok omlottak össze, életek fordultak fel

A legsúlyosabban érintett térségekben – például a Maule régióban – hidak szakadtak le, autópályák repedtek fel, kórházak váltak működésképtelenné. Concepción belvárosában lakóházak dőltek össze, emberek rekedtek a romok alatt. A túlélők napokig víz és áram nélkül maradtak. A fosztogatások miatt szükségállapotot hirdettek, a hadsereget is bevetették a rend fenntartása érdekében.

Hogyan változtatta meg az emberek életét?

A földrengés után Chile szó szerint újjáépítette magát. Szigorították az építési szabályokat. Fejlesztették a cunamiriadó-rendszert. Átalakították a katasztrófavédelmi protokollokat. Sokan azonban soha nem tudtak teljesen talpra állni. Családok veszítették el otthonaikat, vállalkozások mentek tönkre, gyerekek maradtak árván. A túlélők közül sokan a mai napig poszttraumás tünetekről számolnak be: ha megmozdul egy csillár, ha elhalad egy nehéz teherautó az utcán, azonnal visszatér a félelem.

Azóta mindig van a bejárati ajtó mellett egy táska vízzel és iratokkal, mert tudjuk, hogy bármikor újra megtörténhet

– mondta egy santiagói lakos évekkel később.