A valaha mért egyik legerősebb földrengés pusztított Chilében, városok dőltek romba

A katasztrófa epicentruma a közép-chilei partvidék közelében volt, nem messze Concepción városától. A földrengés ereje akkora volt, hogy még a fővárosban, Santiagóban is összeomló épületekről és pánikszerű menekülésről érkeztek hírek.
Az egyik legerősebb földrengés a történelemben
A 8,8-as magnitúdójú rengés a modern műszeres mérések történetének egyik legerősebb földrengése volt – csak néhány, például a 2011-es japán Sendai környéki katasztrófa és az 1960-as nagy chilei földrengés előzte meg. A rengés több mint három percen át tartott. Három perc, ami túlélők szerint egy örökkévalóságnak tűnt.
„A falak hullámoztak. Nem tudtunk megállni a lábunkon. Azt hittük, itt a világvége” – emlékeztek vissza sokan.
Több mint ötszázan vesztették életüket
A hivatalos adatok szerint több mint 500 ember vesztette életét, és ezrek sérültek meg. Több százezer lakóház rongálódott meg vagy semmisült meg teljesen. A rengést követő cunami újabb pusztítást végzett a part menti településeken. A víz falvakat mosott el, halászkikötőket tett a földdel egyenlővé, és családok ezreit hagyta fedél nélkül. A természeti csapás nemcsak Chilét érintette: a cunamihullámok elérték többek között Hawaii partjait és még Japán területén is mértek vízszintemelkedést.
Városok omlottak össze, életek fordultak fel
A legsúlyosabban érintett térségekben – például a Maule régióban – hidak szakadtak le, autópályák repedtek fel, kórházak váltak működésképtelenné. Concepción belvárosában lakóházak dőltek össze, emberek rekedtek a romok alatt. A túlélők napokig víz és áram nélkül maradtak. A fosztogatások miatt szükségállapotot hirdettek, a hadsereget is bevetették a rend fenntartása érdekében.
Hogyan változtatta meg az emberek életét?
A földrengés után Chile szó szerint újjáépítette magát. Szigorították az építési szabályokat. Fejlesztették a cunamiriadó-rendszert. Átalakították a katasztrófavédelmi protokollokat. Sokan azonban soha nem tudtak teljesen talpra állni. Családok veszítették el otthonaikat, vállalkozások mentek tönkre, gyerekek maradtak árván. A túlélők közül sokan a mai napig poszttraumás tünetekről számolnak be: ha megmozdul egy csillár, ha elhalad egy nehéz teherautó az utcán, azonnal visszatér a félelem.
Azóta mindig van a bejárati ajtó mellett egy táska vízzel és iratokkal, mert tudjuk, hogy bármikor újra megtörténhet
– mondta egy santiagói lakos évekkel később.
Egy nemzet, amely megtanult együtt élni a föld mozgásával
Chile a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezetében fekszik. Az ország már korábban is átélt pusztító rengéseket – köztük az 1960-as, 9,5-ös magnitúdójú valdiviai földrengést, amely a valaha mért legerősebb volt a Földön.
A 2010-es tragédia azonban új korszakot nyitott: a modern, fejlett Chile szembesült azzal, hogy a technológia és a gazdasági fejlődés sem teszi sebezhetetlenné a természet erejével szemben. Három perc rázkódás. Több mint 500 halott. Városok romokban. És egy ország, amely azóta is emlékezik arra a hajnalra, amikor megmozdult alatta a világ.
