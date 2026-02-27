Földrengés rázta meg a népszerű turistaparadicsomot

Helyi idő szerint a 12:26-kor bekövetkezett földrengés 10 kilométeres mélységben pattant ki az Atlanti-óceán térségében, az Enmedio-vulkán közelében, amely Tenerife és Gran Canaria között található. A rengést több mint száz településen érzékelték, köztük népszerű turistaközpontokban is - tájékoztat a Mirror.

A 4,1-es erősségű földrengés több mint száz településen volt érezhető

Fotó: Unsplash

A Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) adatai szerint a rengés epicentruma az Enmedio-vulkán térségében volt, a két sziget közötti tengeri csatornában. Az érintett települések között szerepel Los Cristianos Tenerifén, valamint Las Palmas Gran Canarián, amelyek a térség leglátogatottabb üdülőhelyei közé tartoznak.

A földrengés összefügg a Teide alatti szeizmikus aktivitással?

A szakemberek egyértelművé tették: a mostani földrengés nem áll kapcsolatban az elmúlt két hétben a Teide térségében mért szeizmikus rajokkal. Rubén López, az IGN szakembere emlékeztetett arra, hogy 1989-ben ugyanebben a térségben egy 5,3-as erősségű rengést is regisztráltak, amely egész Tenerifén érezhető volt. A jelenlegi adatok alapján vulkánkitörés rövid vagy középtávon nem várható, mivel annak előjelei eltérő mintázatot mutatnának.

A tudósok a következő napokban is figyelemmel kísérik a méréseket, és újabb egyeztetést tartanak a Teide alatti rezgések miatt.

Bár a földrengés nem okozott komoly károkat, a szakértők azt javasolják, hogy Tenerife valamennyi önkormányzata frissítse vészhelyzeti terveit. Tenerife kormánya hangsúlyozta: a sziget korszerű és kiterjedt megfigyelőrendszerrel rendelkezik, így nincs ok aggodalomra sem a lakosok, sem a turisták számára.

