Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Törökország

Romok alatt jött világra egy kisbaba az egyik leghalálosabb földrengésben: a pusztítás legmeghatóbb történetei

44 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három éve február 6-án hatalmas erejű földrengés rázta meg Törökországot és Szíria északi részét. A földrengés nyomán több tízezer épület dőlt össze, a katasztrófában több mint ötvenezer ember vesztette életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törökországföldrengéstörökországi földrengés

2023. február 6‑án minden idők egyik legsúlyosabb és legpusztítóbb földrengése sújtotta Törökországot. Hajnali 4:17 körül egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg az ország déli részét és Észak‑Szíriát. Az első rengést egy 7,5‑ös erősségű utórengés követte, a két földmozgás több várost szinte teljesen romba döntött – írja a Journal.

Iráni mentők segítenek átkutatni az összeomlott épület romjait az észak-szíriai Aleppó városában, áldozatokat és túlélőket keresve néhány nappal azután, hogy 2023. február 6-án halálos földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát.
Iráni mentők segítenek átkutatni az összeomlott épület romjait az észak-szíriai Aleppó városában, áldozatokat és túlélőket keresve néhány nappal azután, hogy 2023. február 9-én halálos földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. A február 6-án kora reggel bekövetkezett 7,8-as erősségű földrengés több mint 17 000 ember életét követelte Törökországban és a háború sújtotta Szíriában, a két ország tisztviselői és orvosai szerint, és egész városrészeket rombolt le. (Fotó: AFP)
Fotó: - / AFP

Az epicentrum a török Kahramanmaras közelében volt, de a rengést még Ciprus, Libanon és Egyiptom területén is érezni lehetett.  

A pusztítás mértéke hatalmas volt: az érintett térségben több tízezer épület omlott össze, és kiterjedt infrastruktúra‑károk keletkeztek, rengeteg ember rekedt a romok alatt. 

Törökország egyik leghalálosabb földrengése

A Turkish Minute adatai szerint Törökországban több mint 53 000 ember vesztette életét, míg Szíriában további több ezer áldozatot regisztráltak, több mint 107 000 ember megsérült. 

GAZIANTEP, TURKIYE - FEBRUARY 10: Search and rescue works continue in Islahiye district after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Turkiye’s Gaziantep on February 10, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Adsiz Gunebakan / Anadolu Agency (Photo by Adsiz Gunebakan / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
A keresési és mentési munkálatok folytatódnak február 10-én Islahiye kerületben, miután erős földrengés rázta meg Törökországot 2023. február 6-án hajnalban.
Fotó: ADSIZ GUNEBAKAN / ANADOLU AGENCY

A mentési műveletek az első pillanattól kezdve nemzetközi összefogást igényeltek. Helyi mentőcsapatok, katonai alakulatok, nonprofit szervezetek és önkéntesek érkeztek Törökországba és Szíriába, hogy a romok alatt rekedt embereket még időben kimentsék. 

A legtöbb túlélőt az első napokban emelték ki, de 11 nap után is találtak élő embert a romok alatt. Egy Hatay tartományi férfi több mint 278 órát töltött az összedőlt épület alatt, mire a mentőcsapatok ki tudták húzni. 

Magyarország is aktívan részt vett a nemzetközi segélyakciókban: a magyar kormány humanitárius segítséget nyújtott a földrengés sújtotta régiók számára, többek között technikai és orvosi eszközöket, takarókat, élelmiszert és egyéb nélkülözhetetlen felszerelést küldött. Magyar szakemberek és önkéntesek is csatlakoztak a mentőcsapatokhoz, hogy részt vegyenek a romok átvizsgálásában, túlélők felkutatásában és a károsultak ellátásában. A magyar támogatás részét képezte a közvetlen életmentő munka és a hosszútávú humanitárius segítségnyújtás is, amely a túlélőknek és a helyi közösségeknek nyújtott folyamatos támogatást.  

A magyarok közreműködésével mentettek ki a romok alól egy csecsemőt és nagyapját a mentőcsapatok:

A földrengés egyik talán legmeghatóbb története, Aya, aki a romok alatt született. Az édesanyja utolsó erejével még világra hozta kislányát, később a romok alatt elhunyt. A mentőcsapatok csodával határos módon még időben megtalálták az újszülöttet, akit kórházba szállítottak.

A katasztrófa hatása nem múlt el azonnal a helyreállítás után sem. A régió hosszú távú újjáépítési igénnyel nézett szembe, és még hónapokkal a rengés után is számos család élt ideiglenes menedékhelyeken, sátrakban vagy javításra váró otthonokban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!