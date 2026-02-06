Romok alatt jött világra egy kisbaba az egyik leghalálosabb földrengésben: a pusztítás legmeghatóbb történetei

2023. február 6‑án minden idők egyik legsúlyosabb és legpusztítóbb földrengése sújtotta Törökországot. Hajnali 4:17 körül egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg az ország déli részét és Észak‑Szíriát. Az első rengést egy 7,5‑ös erősségű utórengés követte, a két földmozgás több várost szinte teljesen romba döntött – írja a Journal.

Iráni mentők segítenek átkutatni az összeomlott épület romjait az észak-szíriai Aleppó városában, áldozatokat és túlélőket keresve néhány nappal azután, hogy 2023. február 9-én halálos földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. A február 6-án kora reggel bekövetkezett 7,8-as erősségű földrengés több mint 17 000 ember életét követelte Törökországban és a háború sújtotta Szíriában, a két ország tisztviselői és orvosai szerint, és egész városrészeket rombolt le. (Fotó: AFP)

Az epicentrum a török Kahramanmaras közelében volt, de a rengést még Ciprus, Libanon és Egyiptom területén is érezni lehetett.

A pusztítás mértéke hatalmas volt: az érintett térségben több tízezer épület omlott össze, és kiterjedt infrastruktúra‑károk keletkeztek, rengeteg ember rekedt a romok alatt.

Törökország egyik leghalálosabb földrengése

A Turkish Minute adatai szerint Törökországban több mint 53 000 ember vesztette életét, míg Szíriában további több ezer áldozatot regisztráltak, több mint 107 000 ember megsérült.

A keresési és mentési munkálatok folytatódnak február 10-én Islahiye kerületben, miután erős földrengés rázta meg Törökországot 2023. február 6-án hajnalban.

A mentési műveletek az első pillanattól kezdve nemzetközi összefogást igényeltek. Helyi mentőcsapatok, katonai alakulatok, nonprofit szervezetek és önkéntesek érkeztek Törökországba és Szíriába, hogy a romok alatt rekedt embereket még időben kimentsék.

A legtöbb túlélőt az első napokban emelték ki, de 11 nap után is találtak élő embert a romok alatt. Egy Hatay tartományi férfi több mint 278 órát töltött az összedőlt épület alatt, mire a mentőcsapatok ki tudták húzni.

There is nowhere to hide.



Terrifying footage of buildings collapsing around panicked people in the streets.



Now reports of a third, 6.0 MAG earthquake striking Göksun, Turkey in the last hour.pic.twitter.com/TG6fZT6Da9 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023

Magyarország is aktívan részt vett a nemzetközi segélyakciókban: a magyar kormány humanitárius segítséget nyújtott a földrengés sújtotta régiók számára, többek között technikai és orvosi eszközöket, takarókat, élelmiszert és egyéb nélkülözhetetlen felszerelést küldött. Magyar szakemberek és önkéntesek is csatlakoztak a mentőcsapatokhoz, hogy részt vegyenek a romok átvizsgálásában, túlélők felkutatásában és a károsultak ellátásában. A magyar támogatás részét képezte a közvetlen életmentő munka és a hosszútávú humanitárius segítségnyújtás is, amely a túlélőknek és a helyi közösségeknek nyújtott folyamatos támogatást.

A magyarok közreműködésével mentettek ki a romok alól egy csecsemőt és nagyapját a mentőcsapatok:

A földrengés egyik talán legmeghatóbb története, Aya, aki a romok alatt született. Az édesanyja utolsó erejével még világra hozta kislányát, később a romok alatt elhunyt. A mentőcsapatok csodával határos módon még időben megtalálták az újszülöttet, akit kórházba szállítottak.