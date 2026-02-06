Pusztító földrengés Törökországban: több mint 55 ezer halott – hat éve történt a tragédia

2023. február 6-án hétfőn hajnali 4:17-kor pusztító földrengés rázta meg Törökország délkeleti részét, illetve Szíria északkeleti részét. A rengés 7,8-as magnitúdójú volt, több mint 55 ezren haltak meg, százezrek megsérültek. Már az aznapi hírekben 3500 halottról és rengetegen sérültről írtak, sokan az összedőlő épületek romjai között ragadtak. A földrengést Nurdagi város közelében észlelték, a következő órákban pedig legalább 78 utórengést regisztráltak, amelyek közül három haladta meg a 6-os erősséget, a legerősebb pedig 6,6-os volt.

A pusztító földrengés hatalmas károkat okozott, rengeteg emberéletet követelt

Fotó: MURAT AZENGA14L / ANADOLU AGENCY

Törökországban rengeteg autót sodort el a szökőár, és a rengés olyan erős volt, hogy egy ideig Olaszországban is kiadták szökőár-figyelmeztetést.

Több mint ezer épület összedőlt, Törökország nemzetközi segítséget kért a mentéshez, Szíriában felfüggesztették a vonatközlekedést, és a kormány szükségállapotot hirdetett.

Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU AGENCY

Gyorsan növekedett a halottak száma

Csütörtök délutánra már meghaladta a 19 ezret a halálos áldozatok száma. Az anyagi kár pedig szinte felmérhetetlen volt, több település jóformán teljesen romokban hevert, köztük Antakya (az ókori Antiochia) is.

Fotó: AZZET MAZI / ANADOLU AGENCY

Három nappal a katasztrófa után a térségben még folyamatosan kutattak túlélők és holttestek után a délkelet-törökországi és észak-szíriai térségben, de a munkát nehezítette a hideg és a helyszínek nehéz megközelítése az infrastruktúra súlyos károsodása miatt. A török katasztrófavédelmi szervek munkáját számos külföldi mentőegység segítette, köztük több magyar is.

Az ország hatóságait bírálatok is érték, hogy nem cselekedtek kellő hatékonysággal a katasztrófa bekövetkezte után. Recep Tayyip Erdogan török államfő a térségbe látogatott, és elismerte, hogy voltak hiányosságok a hatóságok reagálásában, de hangoztatta, hogy egy ilyen méretű katasztrófára lehetetlen felkészülni.

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY

Magyarország segített

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csapata is Törökországba ment, hogy segítse a túlélők utáni kutatást. A Hunor csapat 55 mentője és két mentőkutyája a legsúlyosabban érintett Hatay tartományba érkezett.