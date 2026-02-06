Pusztító földrengés Törökországban: több mint 55 ezer halott – hat éve történt a tragédia

2023. február 6-án hétfőn hajnali 4:17-kor pusztító földrengés rázta meg Törökország délkeleti részét, illetve Szíria északkeleti részét. A rengés 7,8-as magnitúdójú volt, több mint 55 ezren haltak meg, százezrek megsérültek. Már az aznapi hírekben 3500 halottról és rengetegen sérültről írtak, sokan az összedőlő épületek romjai között ragadtak. A földrengést Nurdagi város közelében észlelték, a következő órákban pedig legalább 78 utórengést regisztráltak, amelyek közül három haladta meg a 6-os erősséget, a legerősebb pedig 6,6-os volt.
Törökországban rengeteg autót sodort el a szökőár, és a rengés olyan erős volt, hogy egy ideig Olaszországban is kiadták szökőár-figyelmeztetést.
Több mint ezer épület összedőlt, Törökország nemzetközi segítséget kért a mentéshez, Szíriában felfüggesztették a vonatközlekedést, és a kormány szükségállapotot hirdetett.
Gyorsan növekedett a halottak száma
Csütörtök délutánra már meghaladta a 19 ezret a halálos áldozatok száma. Az anyagi kár pedig szinte felmérhetetlen volt, több település jóformán teljesen romokban hevert, köztük Antakya (az ókori Antiochia) is.
Három nappal a katasztrófa után a térségben még folyamatosan kutattak túlélők és holttestek után a délkelet-törökországi és észak-szíriai térségben, de a munkát nehezítette a hideg és a helyszínek nehéz megközelítése az infrastruktúra súlyos károsodása miatt. A török katasztrófavédelmi szervek munkáját számos külföldi mentőegység segítette, köztük több magyar is.
Az ország hatóságait bírálatok is érték, hogy nem cselekedtek kellő hatékonysággal a katasztrófa bekövetkezte után. Recep Tayyip Erdogan török államfő a térségbe látogatott, és elismerte, hogy voltak hiányosságok a hatóságok reagálásában, de hangoztatta, hogy egy ilyen méretű katasztrófára lehetetlen felkészülni.
Magyarország segített
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csapata is Törökországba ment, hogy segítse a túlélők utáni kutatást. A Hunor csapat 55 mentője és két mentőkutyája a legsúlyosabban érintett Hatay tartományba érkezett.
Szijjártó Péter akkor elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a Törökországban tartózkodó magyarokkal, akik közül heten voltak a földrengés sújtotta térségben.
Mindenki jól van, mindenkivel kapcsolatban vagyunk
- mondta akkor.
Szijjártó Péter később elmondta, hogy az első napokban mindenki az emberéletek mentésére koncentrált, hazánkból is a legjobb kutató-mentőcsapatok érkeztek: összesen 167 magyar szakember dolgozott a helyszínen 29 kutyával, akik 35 túlélőt találtak a romok alatt.
A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportja egy fiút emelt ki a romok alól.
Körülbelül kétezer házat kellett átnézniük a speciális mentőknek Antakyában, egy szír határ melletti településen, ahol még rengeteg volt a romok alatt rekedt ember. A baptista csapattal helyszínre érkezett keresőkutyák négyórás váltásokban kezdtek dolgozni.
Magyarország olyan eszközökkel töltött meg egy katonai szállítógépet, amelyek szükségesek a hideg idő átvészeléséhez, az ideiglenes elhelyezéshez és az orvosi ellátáshoz.
Leomlottak egy 2000 éves fellegvár falai Törökországban
A földrengésben leomlottak Gaziantep fellegvárának 2200 éves falai. Nem csak a falak egy része és a bástyák zuhantak a mélybe, de helyrehozhatatlan károkat szenvedett a műemlék alapja is.
Több méterrel csúszott odébb Törökország
A különösen erős, a Richter-skála szerint 7,8-as magnitúdójú rengés, valamint az azt követő utórengések nemcsak hatalmas károkat, hanem egy különleges földtani eseményt is okoztak.
Anatólia az eurázsiai, az arábiai és az afrikai kőzetlemezek határán fekszik. Az afrikai-arab lemez tektonikailag aktív, hiszen az afrikai kőzetlemez északi irányú mozgása jelenleg is zajlik, miközben az arábiai és az afrikai lemezhatáron mélyülő tektonikus árok – a kelet-afrikai nagy hasadékvölgy, amelynek legmélyebb, vízzel elárasztott része a Vörös-tenger –, évi 1,5-2 centiméteres sebességgel távolodik egymástól.
Az ütköző (konvergens) és az egymás mellett elcsúszó lemezek határán hatalmas feszültségek halmozódnak fel a földkéregben, melyek időnként nagy erejű rengések formájában pattannak ki. Ahol a 2023-as rengés kipattant, ott van az anatóliai mikrolemez és az arábiai litoszféralemez határa.
A két lemez mintegy 100 kilométeres hosszúságban mozdult el egymás mellett, ami miatt mintegy 20-30-szor nagyobb erejű rengés pattant ki az itt szokásosokhoz képest. Carlo Doglioni olasz szeizmológus-professzor számításai szerint a szokatlanul erős és nagy kiterjedésű rengés miatt
Törökország mintegy három méterrel „lökődött odébb"
eredeti helyzetéhez képest.
Egy sztárfocista is meghalt a földrengésben
Meghalt Christian Atsu, a török bajnokságtól visszalépő Hatayspor focistája, aki a törökországi földrengés során tűnt el. A 31 éves csatárt az utóbbi időben nélkülözte a török klub vezetőedzője, Volkan Demirel, ezért Atsu megkérte őt, hogy ha talál magának másik csapatot, akkor hadd igazoljon el. Az edző ezt meg is engedte.
A ghánai játékosnak február 5-én, vasárnap estére volt is egy repülőjegye Franciaországba. Aznap délután azonban Atsu még játéklehetőséget kapott, és a 82. percben csereként beállt, majd a 97. percben győztes gólt lőtt a Kasimpasa elleni bajnokin.
Ezután olyan boldog és elégedett volt, hogy este inkább maradt Törökországban a csapattársaival, és nem szállt fel a repülőgépre. Másnap hajnalban pedig bekövetkezett a katasztrófa.
Több tízmillió ember élete múlhatott másodperceken – a Google elismerte a hibáját
Az epicentrum körzetében tízmillió ember élhetett volna a Google rendszerének riasztásaival, ám mindössze 469 fő kapott komoly „Cselekedj most” figyelmeztetést. A Google saját fejlesztésű, Android-alapú földrengés-előrejelző rendszere működésben volt, de jelentősen alábecsülte a rengés erejét.
Az első rengést 4,5–4,9-esre értékelte, miközben az valójában 7,8-as volt. A kevésbé komoly „Légy éber” riasztás félmillió emberhez jutott el, de ez nem képes ébresztést indítani.
A BBC hónapokon át kutatott olyan emberek után, akik megkapták a komolyabb riasztást, de senkit sem találtak. A Google csak utólagos algoritmusmódosítás után tudta volna megfelelően figyelmeztetni a lakosságot. A szimuláció szerint 10 millió emberhez juthatott volna el a vészjelzés.