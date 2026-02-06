Hírlevél
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

földrengés

Pusztító földrengés Törökországban: több mint 55 ezer halott – hat éve történt a tragédia

36 perce
Olvasási idő: 12 perc
Hat éve óriási természeti katasztrófa következett be Törökországban és Szíriában. Az országokat egy hatalmas erejű földrengés rázta meg, mely rengeteg halálos áldozatot követelt.
földrengéstörökországszíria

2023. február 6-án hétfőn hajnali 4:17-kor pusztító földrengés rázta meg Törökország délkeleti részét, illetve Szíria északkeleti részét. A rengés 7,8-as magnitúdójú volt, több mint 55 ezren haltak meg, százezrek megsérültek. Már az aznapi hírekben 3500 halottról és rengetegen sérültről írtak, sokan az összedőlő épületek romjai között ragadtak. A földrengést Nurdagi város közelében észlelték, a következő órákban pedig legalább 78 utórengést regisztráltak, amelyek közül három haladta meg a 6-os erősséget, a legerősebb pedig 6,6-os volt.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of fire in the containers that overturned after the earthquake in the Iskenderun Port in Hatay, after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Murat Şengül / Anadolu Agency (Photo by Murat Şengül / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), földrengés
A pusztító földrengés hatalmas károkat okozott, rengeteg emberéletet követelt
Fotó: MURAT AZENGA14L / ANADOLU AGENCY

Törökországban rengeteg autót sodort el a szökőár, és a rengés olyan erős volt, hogy egy ideig Olaszországban is kiadták szökőár-figyelmeztetést.

Több mint ezer épület összedőlt, Törökország nemzetközi segítséget kért a mentéshez, Szíriában felfüggesztették a vonatközlekedést, és a kormány szükségállapotot hirdetett.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of collapsed buildings after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Evrim Aydin / Anadolu Agency (Photo by Evrim Aydin / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: EVRIM AYDIN / ANADOLU AGENCY

Gyorsan növekedett a halottak száma

Csütörtök délutánra már meghaladta a 19 ezret a halálos áldozatok száma. Az anyagi kár pedig szinte felmérhetetlen volt, több település jóformán teljesen romokban hevert, köztük Antakya (az ókori Antiochia) is.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 07: A view of collapsed buildings after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. İzzet Mazi / Anadolu Agency (Photo by İzzet Mazi / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: AZZET MAZI / ANADOLU AGENCY

Három nappal a katasztrófa után a térségben még folyamatosan kutattak túlélők és holttestek után a délkelet-törökországi és észak-szíriai térségben, de a munkát nehezítette a hideg és a helyszínek nehéz megközelítése az infrastruktúra súlyos károsodása miatt. A török katasztrófavédelmi szervek munkáját számos külföldi mentőegység segítette, köztük több magyar is. 

Az ország hatóságait bírálatok is érték, hogy nem cselekedtek kellő hatékonysággal a katasztrófa bekövetkezte után. Recep Tayyip Erdogan török államfő a térségbe látogatott, és elismerte, hogy voltak hiányosságok a hatóságok reagálásában, de hangoztatta, hogy egy ilyen méretű katasztrófára lehetetlen felkészülni.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of a collapsed building in Hatay after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Ercin Erturk / Anadolu Agency (Photo by Ercin Erturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY

Magyarország segített

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csapata is Törökországba ment, hogy segítse a túlélők utáni kutatást. A Hunor csapat 55 mentője és két mentőkutyája a legsúlyosabban érintett Hatay tartományba érkezett.

Szijjártó Péter akkor elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a Törökországban tartózkodó magyarokkal, akik közül heten voltak a földrengés sújtotta térségben. 

Mindenki jól van, mindenkivel kapcsolatban vagyunk

 - mondta akkor.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of collapsed building as search and rescue efforts continue after 7.7 and 7.6 magnitude as the earthquakes hit Gaziantep, Turkiye on February 07, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Halife Yalcinkaya / Anadolu Agency (Photo by Halife Yalcinkaya / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: HALIFE YALCINKAYA / ANADOLU AGENCY

Szijjártó Péter később elmondta, hogy az első napokban mindenki az emberéletek mentésére koncentrált, hazánkból is a legjobb kutató-mentőcsapatok érkeztek: összesen 167 magyar szakember dolgozott a helyszínen 29 kutyával, akik 35 túlélőt találtak a romok alatt.

A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoportja egy fiút emelt ki a romok alól.

Körülbelül kétezer házat kellett átnézniük a speciális mentőknek Antakyában, egy szír határ melletti településen, ahol még rengeteg volt a romok alatt rekedt ember. A baptista csapattal helyszínre érkezett keresőkutyák négyórás váltásokban kezdtek dolgozni.

Magyarország olyan eszközökkel töltött meg egy katonai szállítógépet, amelyek szükségesek a hideg idő átvészeléséhez, az ideiglenes elhelyezéshez és az orvosi ellátáshoz.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of collapsed buildings after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Hatay, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Oguz Yeter / Anadolu Agency (Photo by Oguz Yeter / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: OGUZ YETER / ANADOLU AGENCY

Leomlottak egy 2000 éves fellegvár falai Törökországban

A földrengésben leomlottak Gaziantep fellegvárának 2200 éves falai. Nem csak a falak egy része és a bástyák zuhantak a mélybe, de helyrehozhatatlan károkat szenvedett a műemlék alapja is.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: People wait for their relatives as search and rescue efforts continue after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye on February 7, 2023 in Hatay. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Sezgin Pancar / Anadolu Agency (Photo by Sezgin Pancar / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: SEZGIN PANCAR / ANADOLU AGENCY

Több méterrel csúszott odébb Törökország

A különösen erős, a Richter-skála szerint 7,8-as magnitúdójú rengés, valamint az azt követő utórengések nemcsak hatalmas károkat, hanem egy különleges földtani eseményt is okoztak.

Anatólia az eurázsiai, az arábiai és az afrikai kőzetlemezek határán fekszik. Az afrikai-arab lemez tektonikailag aktív, hiszen az afrikai kőzetlemez északi irányú mozgása jelenleg is zajlik, miközben az arábiai és az afrikai lemezhatáron mélyülő tektonikus árok – a kelet-afrikai nagy hasadékvölgy, amelynek legmélyebb, vízzel elárasztott része a Vörös-tenger –, évi 1,5-2 centiméteres sebességgel távolodik egymástól.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: Search and rescue efforts continue after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye on February 7, 2023 in Hatay. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Ercin Erturk / Anadolu Agency (Photo by Ercin Erturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY

Az ütköző (konvergens) és az egymás mellett elcsúszó lemezek határán hatalmas feszültségek halmozódnak fel a földkéregben, melyek időnként nagy erejű rengések formájában pattannak ki. Ahol a 2023-as rengés kipattant, ott van az anatóliai mikrolemez és az arábiai litoszféralemez határa.

A két lemez mintegy 100 kilométeres hosszúságban mozdult el egymás mellett, ami miatt mintegy 20-30-szor nagyobb erejű rengés pattant ki az itt szokásosokhoz képest. Carlo Doglioni olasz szeizmológus-professzor számításai szerint a szokatlanul erős és nagy kiterjedésű rengés miatt

Törökország mintegy három méterrel „lökődött odébb"

eredeti helyzetéhez képest.

HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 07: An aerial view of collapsed buildings after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Hatay, Turkiye on February 7, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Murat Sengul / Anadolu Agency (Photo by Murat Sengul / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU AGENCY

Egy sztárfocista is meghalt a földrengésben

Meghalt Christian Atsu, a török bajnokságtól visszalépő Hatayspor focistája, aki a törökországi földrengés során tűnt el. A 31 éves csatárt az utóbbi időben nélkülözte a török klub vezetőedzője, Volkan Demirel, ezért Atsu megkérte őt, hogy ha talál magának másik csapatot, akkor hadd igazoljon el. Az edző ezt meg is engedte.

A ghánai játékosnak február 5-én, vasárnap estére volt is egy repülőjegye Franciaországba. Aznap délután azonban Atsu még játéklehetőséget kapott, és a 82. percben csereként beállt, majd a 97. percben győztes gólt lőtt a Kasimpasa elleni bajnokin.

Ezután olyan boldog és elégedett volt, hogy este inkább maradt Törökországban a csapattársaival, és nem szállt fel a repülőgépre. Másnap hajnalban pedig bekövetkezett a katasztrófa.

Families of victims stand as rescue officials search among the rubble of collapsed buildings in Kahramanmaras, on February 9, 2023, three days after a 7,8-magnitude earthquake struck southeast Turkey. The death toll from a huge earthquake that hit Turkey and Syria climbed to more than 17,100 on February 9, as hopes faded of finding survivors stuck under rubble in freezing weather. (Photo by OZAN KOSE / AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: OZAN KOSE / AFP

Több tízmillió ember élete múlhatott másodperceken – a Google elismerte a hibáját

Az epicentrum körzetében tízmillió ember élhetett volna a Google rendszerének riasztásaival, ám mindössze 469 fő kapott komoly „Cselekedj most” figyelmeztetést. A Google saját fejlesztésű, Android-alapú földrengés-előrejelző rendszere működésben volt, de jelentősen alábecsülte a rengés erejét.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 12: An aerial view of collapsed buildings as search and rescue efforts continue after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Kahramanmaras on February 11, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mehmet Kaman / Anadolu Agency (Photo by Mehmet Kaman / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Törökország, földrengés, 2023
Fotó: MEHMET KAMAN / ANADOLU AGENCY

Az első rengést 4,5–4,9-esre értékelte, miközben az valójában 7,8-as volt. A kevésbé komoly „Légy éber” riasztás félmillió emberhez jutott el, de ez nem képes ébresztést indítani.

A BBC hónapokon át kutatott olyan emberek után, akik megkapták a komolyabb riasztást, de senkit sem találtak. A Google csak utólagos algoritmusmódosítás után tudta volna megfelelően figyelmeztetni a lakosságot. A szimuláció szerint 10 millió emberhez juthatott volna el a vészjelzés.

 

 

 

