A találmány, amely hangot adott a világnak, először mégis döbbent csendet okozott

A 19. század második felében a technikai fejlődés már javában zajlott, de a hang „konzerválása” addig inkább tudományos-fantasztikus elképzelésnek számított. Edison egy távíró- és telefonfejlesztésekkel kapcsolatos kísérletsorozat közben jutott el odáig, hogy felismerte: a hanghullámok mechanikus úton rögzíthetők. A Wikipedia leírása szerint az első fonográf egy ónfóliával bevont henger segítségével működött, amelybe egy tű karcolta bele a hangrezgések mintázatát. A visszajátszáskor ugyanaz a tű követte a barázdákat, és a rezgések újra hallhatóvá váltak.
A fonográf először mindenkit elhallgattatott
A korabeli beszámolók szerint az első rögzített és visszajátszott mondat a „Mary had a little lamb” volt. Amikor a szerkezet megszólalt, a jelenlévők állítólag döbbent csendben figyeltek. Sokan először nem hitték el, hogy nem élő beszédet hallanak. Edison később úgy fogalmazott:
Soha nem lepődtem meg annyira, mint amikor először hallottam vissza a saját hangomat.
A feltaláló már a kezdetektől látta a találmány üzleti lehetőségeit is. Egy korai jegyzetében több lehetséges felhasználási területet sorolt fel: hangos könyvek vakok számára, beszédrögzítés levelezéshez, zenei felvételek, oktatási célú hanganyagok.
A fonográf megőrzi az ember hangját az utókor számára
– írta.
Az új csoda pillanatok alatt meghódította a világot
Bár az első modellek még nehézkesek és sérülékenyek voltak, az ötlet robbanásszerű fejlődést indított el. A szabadalom megszerzése kulcsfontosságú volt, hiszen jogi védelmet adott az eszköz hasznosítására.
Edison találmánya, a fonográf hamarosan világszenzáció lett, bemutatókat tartottak Európában és Amerikában, és a tudományos élet szereplői is elismerték a jelentőségét. A későbbi gramofon, a hanglemez, a magnetofon, majd a digitális hangrögzítés mind ebből az alapelvből fejlődött ki.
Edison hírneve az egekbe szökött. A „menlo parki varázslóként” emlegetett feltaláló több mint ezer szabadalmat jegyzett be élete során. A fonográf azonban különleges helyet foglalt el a munkásságában, mert nem pusztán technikai újítás volt, hanem kulturális forradalom is: először vált lehetővé, hogy a zene és a beszéd időtől és tértől függetlenül fennmaradjon.
A hangrögzítés forradalma ma is velünk él. A streamingplatformok, podcastok és digitális archívumok mind ugyanarra az alapgondolatra épülnek, amely 1878 februárjában hivatalosan is jogi oltalmat kapott.
A modern szórakoztatóipar és a média egyik alapköve született meg azon a napon.
Edison, aki egyszerűen kirúgta Nikola Teslát
Találmányai – mint a fonográf, a mikrofon, a tökéletesített elektromos izzólámpa, a kinetoszkóp – nagy hatással voltak a modern ipari társadalom életmódjára.
Izzólámpa: Thomas Edison legnagyobb találmánya
Thomas Edison híres laboratóriumában született meg a fény, ami beragyogta az otthonokat. Az izzólámpa 1879. december 24-én gyúlt ki először a Menlo Parkban.