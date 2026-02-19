A találmány, amely hangot adott a világnak, először mégis döbbent csendet okozott

Hírlevél
Pontosan 148 éve, 1878. február 19-én olyan találmány kapott hivatalos védelmet az Egyesült Államokban, amely örökre megváltoztatta a világot: Thomas Edison ekkor kapta meg a szabadalmat a fonográfra. A készülék volt az első a történelemben, amely nemcsak rögzíteni tudta a hangot, hanem vissza is játszotta azt, ezzel új korszak kezdődött az emberiség kommunikációjában. A fonográf gyorsan világszenzáció lett.
A 19. század második felében a technikai fejlődés már javában zajlott, de a hang „konzerválása” addig inkább tudományos-fantasztikus elképzelésnek számított. Edison egy távíró- és telefonfejlesztésekkel kapcsolatos kísérletsorozat közben jutott el odáig, hogy felismerte: a hanghullámok mechanikus úton rögzíthetők. A Wikipedia leírása szerint az első fonográf egy ónfóliával bevont henger segítségével működött, amelybe egy tű karcolta bele a hangrezgések mintázatát. A visszajátszáskor ugyanaz a tű követte a barázdákat, és a rezgések újra hallhatóvá váltak. 

Az amerikai feltaláló, Thomas Edison a második fonográfjával 1878 körül – Fotó: StockTrek Images via AFP/Vernon Lewis Gallery
Az amerikai feltaláló és üzletember, Thomas Edison a második fonográfjával 1878 körül
Fotó: StockTrek Images via AFP/Vernon Lewis Gallery

A fonográf először mindenkit elhallgattatott

A korabeli beszámolók szerint az első rögzített és visszajátszott mondat a „Mary had a little lamb” volt. Amikor a szerkezet megszólalt, a jelenlévők állítólag döbbent csendben figyeltek. Sokan először nem hitték el, hogy nem élő beszédet hallanak. Edison később úgy fogalmazott:

Soha nem lepődtem meg annyira, mint amikor először hallottam vissza a saját hangomat.

A feltaláló már a kezdetektől látta a találmány üzleti lehetőségeit is. Egy korai jegyzetében több lehetséges felhasználási területet sorolt fel: hangos könyvek vakok számára, beszédrögzítés levelezéshez, zenei felvételek, oktatási célú hanganyagok. 

A fonográf megőrzi az ember hangját az utókor számára

 – írta.

Fonográf a floridai Fort Myersben található Thomas Edison and Henry Ford Winter Estates történelmi múzeumában – Fotó: NurPhoto via AFP/Creative Touch Imaging Ltd.
Fonográf a floridai Fort Myersben található Thomas Edison and Henry Ford Winter Estates történelmi múzeumában.
Fotó: NurPhoto via AFP/Creative Touch Imaging Ltd.

Az új csoda pillanatok alatt meghódította a világot

Bár az első modellek még nehézkesek és sérülékenyek voltak, az ötlet robbanásszerű fejlődést indított el. A szabadalom megszerzése kulcsfontosságú volt, hiszen jogi védelmet adott az eszköz hasznosítására. 

Edison találmánya, a fonográf hamarosan világszenzáció lett, bemutatókat tartottak Európában és Amerikában, és a tudományos élet szereplői is elismerték a jelentőségét. A későbbi gramofon, a hanglemez, a magnetofon, majd a digitális hangrögzítés mind ebből az alapelvből fejlődött ki.

Edison hírneve az egekbe szökött. A „menlo parki varázslóként” emlegetett feltaláló több mint ezer szabadalmat jegyzett be élete során. A fonográf azonban különleges helyet foglalt el a munkásságában, mert nem pusztán technikai újítás volt, hanem kulturális forradalom is: először vált lehetővé, hogy a zene és a beszéd időtől és tértől függetlenül fennmaradjon.

A hangrögzítés forradalma ma is velünk él. A streamingplatformok, podcastok és digitális archívumok mind ugyanarra az alapgondolatra épülnek, amely 1878 februárjában hivatalosan is jogi oltalmat kapott.

 A modern szórakoztatóipar és a média egyik alapköve született meg azon a napon.

Edison, aki egyszerűen kirúgta Nikola Teslát

Találmányai – mint a fonográf, a mikrofon, a tökéletesített elektromos izzólámpa, a kinetoszkóp – nagy hatással voltak a modern ipari társadalom életmódjára.

Izzólámpa: Thomas Edison legnagyobb találmánya

Thomas Edison híres laboratóriumában született meg a fény, ami beragyogta az otthonokat. Az izzólámpa 1879. december 24-én gyúlt ki először a Menlo Parkban.

 

 

