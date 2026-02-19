A találmány, amely hangot adott a világnak, először mégis döbbent csendet okozott

A 19. század második felében a technikai fejlődés már javában zajlott, de a hang „konzerválása” addig inkább tudományos-fantasztikus elképzelésnek számított. Edison egy távíró- és telefonfejlesztésekkel kapcsolatos kísérletsorozat közben jutott el odáig, hogy felismerte: a hanghullámok mechanikus úton rögzíthetők. A Wikipedia leírása szerint az első fonográf egy ónfóliával bevont henger segítségével működött, amelybe egy tű karcolta bele a hangrezgések mintázatát. A visszajátszáskor ugyanaz a tű követte a barázdákat, és a rezgések újra hallhatóvá váltak.

Az amerikai feltaláló és üzletember, Thomas Edison a második fonográfjával 1878 körül

Fotó: StockTrek Images via AFP/Vernon Lewis Gallery

A fonográf először mindenkit elhallgattatott

A korabeli beszámolók szerint az első rögzített és visszajátszott mondat a „Mary had a little lamb” volt. Amikor a szerkezet megszólalt, a jelenlévők állítólag döbbent csendben figyeltek. Sokan először nem hitték el, hogy nem élő beszédet hallanak. Edison később úgy fogalmazott:

Soha nem lepődtem meg annyira, mint amikor először hallottam vissza a saját hangomat.

A feltaláló már a kezdetektől látta a találmány üzleti lehetőségeit is. Egy korai jegyzetében több lehetséges felhasználási területet sorolt fel: hangos könyvek vakok számára, beszédrögzítés levelezéshez, zenei felvételek, oktatási célú hanganyagok.

A fonográf megőrzi az ember hangját az utókor számára

– írta.

Fonográf a floridai Fort Myersben található Thomas Edison and Henry Ford Winter Estates történelmi múzeumában.

Fotó: NurPhoto via AFP/Creative Touch Imaging Ltd.

Az új csoda pillanatok alatt meghódította a világot

Bár az első modellek még nehézkesek és sérülékenyek voltak, az ötlet robbanásszerű fejlődést indított el. A szabadalom megszerzése kulcsfontosságú volt, hiszen jogi védelmet adott az eszköz hasznosítására.

Edison találmánya, a fonográf hamarosan világszenzáció lett, bemutatókat tartottak Európában és Amerikában, és a tudományos élet szereplői is elismerték a jelentőségét. A későbbi gramofon, a hanglemez, a magnetofon, majd a digitális hangrögzítés mind ebből az alapelvből fejlődött ki.

Edison hírneve az egekbe szökött. A „menlo parki varázslóként” emlegetett feltaláló több mint ezer szabadalmat jegyzett be élete során. A fonográf azonban különleges helyet foglalt el a munkásságában, mert nem pusztán technikai újítás volt, hanem kulturális forradalom is: először vált lehetővé, hogy a zene és a beszéd időtől és tértől függetlenül fennmaradjon.