A természet titkos itala: ez igazi csodaszer a bélrendszernek

Az utóbbi hetekben vírusként terjedt el a TikTok felületén egy új trend: a főttalma-tea. A videókban a készítők feldarabolt almát főznek ki vízben, majd a meleg, almás italt különféle fűszerekkel – például fahéjjal, szegfűszeggel, mézzel vagy citromhéjjal – ízesítik. Egyes változatokban piros datolya, goji bogyó és szárított mandarinhéj is kerül az italba, ami a hagyományos kínai gyógyászat ihlette receptekhez közelít – írja a Fox News.

Hódít a főttalma-tea trend: valóban csodaszer? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A trend követői szerint a főttalma-tea javíthatja az emésztést, segítheti a bélműködést és szebb bőrt eredményezhet. Több felhasználó arról számolt be, hogy az ital rendszeres fogyasztása csökkentette a puffadást és kellemes, melegítő hatású.

Valóban hatásos a főttalma-tea?

Szakértők szerint az alma egyik fontos összetevője a pektin nevű oldható rost, amely táplálja a jótékony bélbaktériumokat és hozzájárulhat a rendszeres emésztéshez. Főzés közben ennek egy része kioldódhat a vízbe, ami magyarázhat enyhe emésztést támogató hatásokat.

Ugyanakkor a táplálkozási szakemberek hangsúlyozzák, hogy a főttalma-tea előnyeit sokan leegyszerűsítik: az igazi javulás általában kiegyensúlyozott étrenddel, megfelelő rostbevitellel és egészséges életmóddal érhető el.

A modern táplálkozástudomány szerint az emésztőrendszer kulcsszerepet játszik az immunvédelemben és a közérzet alakulásában is. A bélrendszer állapota szoros kapcsolatban van a gyulladásos folyamatokkal, az anyagcserével és azzal is, milyen ételek és italok kerülnek nap mint nap a tányérunkra.

Egy nagyszabású nemzetközi elemzés új megvilágításba helyezi a legnépszerűbb fogyókúrás irányzatokat. Az időszakos böjt a vizsgálatok szerint nem eredményez nagyobb mértékű testsúlycsökkentést, mint a hagyományos kalóriakorlátozáson alapuló étrendek. A kutatók 22 klinikai tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak: a módszer nem csodaszer, hanem egy, a lehetséges fogyási stratégiák közül.