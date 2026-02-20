Meglepő áron árulják Frank Sinatra legendás agglegénylakását – most ön is megveheti

A 2200 Maravilla Drive címen található, Villa Dorada névre keresztelt Frank Sinatra-birtok 1929-ben épült spanyol stílusban. A csaknem 690 négyzetméteres ingatlan hat hálószobával, hét fürdőszobával, medencével és lenyűgöző panorámával büszkélkedhet, a kilátás a belvárostól egészen a Csendes-óceánig terjed.

Frank Sinatra

Fotó: COLLECTION CHRISTOPHEL

Frank Sinatra villája Hollywood történelmének egy darabja

A ház különlegessége, hogy számos eredeti részletet megőriztek:

Art Deco magnezit padló

intim telefonfülke-szoba

eredeti belső kaputelefon-rendszer

Az ingatlanközvetítő szerint a villa „apró részleteiben is gondosan megőrzött”, így a vásárló gyakorlatilag egy darab hollywoodi történelmet kap a pénzéért. A ház fénykorában a hollywoodi elit egyik kedvenc találkozóhelye volt. Megfordult itt többek között Lugosi Béla, az eredeti Drakula megformálója, valamint az Oscar-díjas dalszerző, Jimmy Van Heusen is.

Frank Sinatra's LA bachelor pad hits market for a cool $7.5 million https://t.co/rsfscDeYDA pic.twitter.com/YtE7Fyj5v5 — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Sinatra egy időben Van Heusennel együtt lakott itt, és a villa hamar az 1950-es, 60-as évek egyik legismertebb „bachelor padjévé” vált. A ház értékesítésére felkérték a luxusingatlanok színpadra állítására specializálódott Vesta Home csapatát.

A tervezők célja az volt, hogy a történelmi hangulat megőrzése mellett a mai igényekhez igazítsák a belső tereket. A hangsúlyt az eredeti építészeti elemek kiemelésére helyezték, elegáns, klasszikus bútorokkal és gazdag textúrákkal.

Az utóbbi időszakban több, Sinatra nevéhez köthető ház is piacra került. Egy Chatsworth-i modern villa 8 millió dollárért kelt el, míg egy Rancho Mirage-i ingatlan, amely korábban Sinatra negyedik felesége, Barbara Sinatra tulajdonában volt, 2,25 millió dollárért talált gazdára.

