Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Elemzés

Mi történne, ha Ukrajna felől érné támadás Magyarországot? – Megrázó forgatókönyvet vázolt fel Castel

ukrajna

Terrortámadás Szentpéterváron: lecsapott az FSZB

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Terrorcselekményt hiúsítottak meg Szentpéterváron. Az FSZB szerint két orosz állampolgár Ukrajna megbízásából robbantást tervezett egy magas rangú katonai vezető ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnarobbantásfszb

Az Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint sikerült megakadályozni egy merényletet Szentpétervár városában, ahol két orosz férfi az Orosz Védelmi Minisztérium egyik magas rangú tisztje ellen készült robbantásra. A szolgálat állítása szerint a gyanúsítottak Ukrajna különleges szolgálatainak utasítására cselekedtek - írja a Lenta.

FSZB: Robbantásra készültek Szentpéterváron – házi készítésű bomba került egy tiszt autója alá
FSZB: Robbantásra készültek Szentpéterváron – házi készítésű bomba került egy tiszt autója alá Fotó: HANDOUT / Russia's National Antiterrorism 

A szolgálat közlése szerint a két gyanúsított a Telegramon vette fel a kapcsolatot egy ukrán hírszerzési kapcsolattartóval, akinek jelezték, hogy vállalják a merénylet végrehajtását. Az irányítójuk útmutatása alapján átvették az előre elrejtett házi készítésű bombát, felderítették a kiszemelt tiszt lakcímét, majd az eszközt a katona autója alá rögzítették.

A hatóság által közzétett felvételeken látható, amint az egyik gyanúsított egy parkolóban, éjszaka megközelíti a járművet, lehajol a vezetőoldalnál, majd rövid idő múlva távozik. A robbantás előkészületeit videó rögzítette.

A robbantást még időben megakadályozták

Az FSZB közlése szerint operatív intézkedések során azonosították és hatástalanították a házi készítésű bombát, még mielőtt az felrobbant volna. A két feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, és a szolgálat szerint beismerő vallomást tettek.

A hatóság jelenleg vizsgálja a büntetőeljárás megindításának részleteit. A Szentpéterváron meghiúsított robbantás újabb fejezete lehet az Oroszország és Ukrajna közötti titkosszolgálati konfliktusnak, amely az utóbbi időszakban egyre több hasonló incidenssel került a figyelem középpontjába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!