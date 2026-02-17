Sziklafalakba akasztott halál: a függő koporsók hátborzongató titka

A kínai délnyugati Jünnan és Kuanghszi tartományok meredek sziklafalain található temetkezések 2026-ban ismét a tudományos érdeklődés középpontjába kerültek, miután a Kínai Tudományos Akadémia Kunmingi Állattani Intézetének és a sanghaji Fudan Egyetem kutatói átfogó genetikai vizsgálatot végeztek. A függő koporsók esetében most először sikerült pontos képet alkotni arról, kik készítették ezeket a rendkívüli sírokat, mikor használták őket, és vajon összefüggnek-e más ázsiai magaslati temetkezési hagyományokkal.

Animista függő koporsók, amelyeket ma is használnak, mészkősziklán az Echo-völgyben

Fotó: ROBERT HARDING PREMIUM / Robert Harding Premium / AFP

Kik készítették a függő koporsókat Kínában?

A kutatás során a szakemberek ősi DNS-mintákat elemeztek olyan emberektől, akiket nyitott, sziklafalba erősített koporsókban temettek el. Az eredmények szerint a temetkezések nem egy rejtélyes, eltűnt néphez köthetők, hanem olyan helyi közösségekhez, amelyek leszármazottai ma is a térségben élnek. A vizsgálat kimutatta, hogy a mai Bo népcsoport – mintegy 6800 fő – biológiai kapcsolatban áll az egykori függőkoporsó-készítőkkel.

Turisták fából készült koporsókat vizsgálnak egy barlangban az észak-Fülöp-szigeteki Sagada városában, 2003. február 21-én.

Fotó: P. PARAMESWARAN / AFP

Hasonló megoldások, eltérő kultúrák

Érdekes párhuzam, hogy Délkelet-Ázsiában, például Északnyugat-Thaiföldön is léteztek magaslati temetkezések, az úgynevezett rönkkoporsós sírok. Ezek nagyjából i. e. 200 és i. sz. 1000 között voltak használatban. A genetikai elemzések azonban nem mutattak ki rokonságot a kínai és a thai temetkezések mögött álló népességek között, ami arra utal, hogy a hasonló megoldások egymástól függetlenül alakultak ki.

Miért választották az „égi temetőket”?

A kutatók szerint a függő koporsók és más sziklafalba helyezett temetkezések mögött nem közös eredet vagy vándorlás áll, hanem hasonló világszemlélet és vallási elképzelések.