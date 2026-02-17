Sziklafalakba akasztott halál: a függő koporsók hátborzongató titka

Hírlevél
A dél-nyugat-kínai mészkősziklákról alátekintve ma is megdöbbentő látványt nyújtanak azok a több száz méteres magasságban rögzített fakoporsók, amelyek évszázadok óta dacolnak az idővel. A függő koporsók rejtélyét most egy új DNS-vizsgálat kezdi feltárni, amely nemcsak a temetkezések eredetét, hanem az ázsiai „égi temetők” meglepő sokszínűségét is megvilágítja.
temetőfüggő koporsótemetkezés

A kínai délnyugati Jünnan és Kuanghszi tartományok meredek sziklafalain található temetkezések 2026-ban ismét a tudományos érdeklődés középpontjába kerültek, miután a Kínai Tudományos Akadémia Kunmingi Állattani Intézetének és a sanghaji Fudan Egyetem kutatói átfogó genetikai vizsgálatot végeztek. A függő koporsók esetében most először sikerült pontos képet alkotni arról, kik készítették ezeket a rendkívüli sírokat, mikor használták őket, és vajon összefüggnek-e más ázsiai magaslati temetkezési hagyományokkal.

Animista függő koporsók, amelyeket ma is használnak, mészkősziklán az Echo-völgyben - Animist hanging coffins still in use today, on limestone cliff in Echo Valley, Sagada, Cordillera, Luzon, Philippines, Southeast Asia, Asia (Photo by Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Animista függő koporsók, amelyeket ma is használnak, mészkősziklán az Echo-völgyben
Fotó: ROBERT HARDING PREMIUM / Robert Harding Premium / AFP

Kik készítették a függő koporsókat Kínában?

A kutatás során a szakemberek ősi DNS-mintákat elemeztek olyan emberektől, akiket nyitott, sziklafalba erősített koporsókban temettek el. Az eredmények szerint a temetkezések nem egy rejtélyes, eltűnt néphez köthetők, hanem olyan helyi közösségekhez, amelyek leszármazottai ma is a térségben élnek. A vizsgálat kimutatta, hogy a mai Bo népcsoport – mintegy 6800 fő – biológiai kapcsolatban áll az egykori függőkoporsó-készítőkkel.

Több mint ezer éven át használt temetők

A radiokarbonos kormeghatározás alapján a kínai függő koporsókat körülbelül i. e. 500-tól egészen a 14. századig használták, vagyis több mint ezer éven keresztül. Számos fennmaradt koporsó mintegy 1200 éves, ami jól mutatja a hagyomány hosszú fennállását és kulturális jelentőségét.

TO GO WITH STORY "PHILIPPINES-COFFINS"Tourists inspect wooden coffins hanging in a cave in the northern Philippine town of Sagada, 21 February 2003. In Sagada, the remote northern Philippine town steeped in tradition, the dead have rested in peace for centuries in crevices of towering limestone cliffs or dark corners of underground caves, but the spirits in these hard-to-reach gravesites have been rudely awakened recently by death-defying treasure and souvenir hunters trying to lay their hands on the decomposed corpses and the priceless artifacts around them. AFP PHOTO/P. PARAMESWARAN (Photo by P. PARAMESWARAN / AFP)
Turisták fából készült koporsókat vizsgálnak egy barlangban az észak-Fülöp-szigeteki Sagada városában, 2003. február 21-én. 
Fotó: P. PARAMESWARAN / AFP

Hasonló megoldások, eltérő kultúrák

Érdekes párhuzam, hogy Délkelet-Ázsiában, például Északnyugat-Thaiföldön is léteztek magaslati temetkezések, az úgynevezett rönkkoporsós sírok. Ezek nagyjából i. e. 200 és i. sz. 1000 között voltak használatban. A genetikai elemzések azonban nem mutattak ki rokonságot a kínai és a thai temetkezések mögött álló népességek között, ami arra utal, hogy a hasonló megoldások egymástól függetlenül alakultak ki.

Miért választották az „égi temetőket”?

A kutatók szerint a függő koporsók és más sziklafalba helyezett temetkezések mögött nem közös eredet vagy vándorlás áll, hanem hasonló világszemlélet és vallási elképzelések. 

A magasba emelt sírok egyszerre jelenthettek védelmet a vadállatoktól, tiszteletadást az ősöknek, valamint szimbolikus közelséget az éghez és a szellemi világhoz.

TO GO WITH AFP STORY "Afghanistan-unrest-blast-Philippines-economy-jobs" by Jason Gutierrez Ancient log coffins hang from a rocky cliff in in the mountain town of Sagada, in the northern Philippines 19 January 2008. A week ago, only a handful of people in this sleepy mountain valley town in the northern Philippines had ever heard of Afghanistan, let alone the Taliban. Now, Afghanistan is all anyone talks about here, as the family and friends of Zenia Aguilan wait for her body to be sent home. The 31-year-old woman, who sought work overseas so she could help support her family, was killed last week in a Taliban suicide attack at the five-star Kabul hotel where she had worked as the spa supervisor. AFP PHOTO / JAY DIRECTO (Photo by JAY DIRECTO / AFP)
Ősi rönkkoporsók lógnak egy sziklás szikláról Sagada hegyi városában, az északi Fülöp-szigeteken 2008. január 19.
Fotó: JAY DIRECTO / AFP

Egy megválaszolt rejtély – és sok új kérdés

Bár az új DNS-kutatás sikeresen feltárta a kínai függő koporsók készítőinek eredetét, a történet igazi érdekessége abban rejlik, hogy Kínában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken egymástól függetlenül alakultak ki hasonló, rendkívül veszélyes és látványos temetkezési rítusok. Ez a felfedezés nemcsak a régészetet, hanem az emberi kultúrák alkalmazkodóképességét és kreativitását is új megvilágításba helyezi.

Az eredeti cikk a New Atlas oldalán jelent meg. 

