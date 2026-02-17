Sziklafalakba akasztott halál: a függő koporsók hátborzongató titka

A kínai délnyugati Jünnan és Kuanghszi tartományok meredek sziklafalain található temetkezések 2026-ban ismét a tudományos érdeklődés középpontjába kerültek, miután a Kínai Tudományos Akadémia Kunmingi Állattani Intézetének és a sanghaji Fudan Egyetem kutatói átfogó genetikai vizsgálatot végeztek. A függő koporsók esetében most először sikerült pontos képet alkotni arról, kik készítették ezeket a rendkívüli sírokat, mikor használták őket, és vajon összefüggnek-e más ázsiai magaslati temetkezési hagyományokkal.
Kik készítették a függő koporsókat Kínában?
A kutatás során a szakemberek ősi DNS-mintákat elemeztek olyan emberektől, akiket nyitott, sziklafalba erősített koporsókban temettek el. Az eredmények szerint a temetkezések nem egy rejtélyes, eltűnt néphez köthetők, hanem olyan helyi közösségekhez, amelyek leszármazottai ma is a térségben élnek. A vizsgálat kimutatta, hogy a mai Bo népcsoport – mintegy 6800 fő – biológiai kapcsolatban áll az egykori függőkoporsó-készítőkkel.
Hasonló megoldások, eltérő kultúrák
Érdekes párhuzam, hogy Délkelet-Ázsiában, például Északnyugat-Thaiföldön is léteztek magaslati temetkezések, az úgynevezett rönkkoporsós sírok. Ezek nagyjából i. e. 200 és i. sz. 1000 között voltak használatban. A genetikai elemzések azonban nem mutattak ki rokonságot a kínai és a thai temetkezések mögött álló népességek között, ami arra utal, hogy a hasonló megoldások egymástól függetlenül alakultak ki.
Miért választották az „égi temetőket”?
A kutatók szerint a függő koporsók és más sziklafalba helyezett temetkezések mögött nem közös eredet vagy vándorlás áll, hanem hasonló világszemlélet és vallási elképzelések.
A magasba emelt sírok egyszerre jelenthettek védelmet a vadállatoktól, tiszteletadást az ősöknek, valamint szimbolikus közelséget az éghez és a szellemi világhoz.
Egy megválaszolt rejtély – és sok új kérdés
Bár az új DNS-kutatás sikeresen feltárta a kínai függő koporsók készítőinek eredetét, a történet igazi érdekessége abban rejlik, hogy Kínában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken egymástól függetlenül alakultak ki hasonló, rendkívül veszélyes és látványos temetkezési rítusok. Ez a felfedezés nemcsak a régészetet, hanem az emberi kultúrák alkalmazkodóképességét és kreativitását is új megvilágításba helyezi.
Az eredeti cikk a New Atlas oldalán jelent meg.
Több mint ezer éven át használt temetők
A radiokarbonos kormeghatározás alapján a kínai függő koporsókat körülbelül i. e. 500-tól egészen a 14. századig használták, vagyis több mint ezer éven keresztül. Számos fennmaradt koporsó mintegy 1200 éves, ami jól mutatja a hagyomány hosszú fennállását és kulturális jelentőségét.