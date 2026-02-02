Káromkodva szidta a vásárlókat egy futár – videó

A kamera felvételén látható és hallható, ahogy az ismeretlen futár a ház bejáratához érve hangosan panaszkodik a munkájára és a vásárlókra. A férfi azt kifogásolta, hogy szerinte az emberek már nem hajlandóak személyesen elmenni bevásárolni, hanem online rendelnek, ami jelentősen megnöveli a kézbesítések számát – írja a NyPost.

Brutális szidalmakkal illette a lakosokat egy futár Detroitban. A kép illusztráció. Fotó: DAMOUN POURNEMATI / Middle East Images

A futár ellen vizsgálatot indítottak

A videón a sofőr többek között azt mondja, hogy „millió megállója van”, mert az emberek nem mennek el a boltokba, és indulatos hangnemben emlegeti a környék lakóit.

Távozás előtt egy különösen megosztó megjegyzést is tesz, amikor azt állítja: az ügyfelek „rabszolgákat is rendelnének”, ha erre lehetőségük lenne. Az érintett háztulajdonos, egy egyedülálló anya, aki – elmondása szerint – három munkahelyen dolgozik és tanul is, a csatornának nyilatkozva hangsúlyozta: tudatosan fizet az online vásárlás kényelméért, mert zsúfolt időbeosztása miatt ez jelenti számára az egyetlen reális megoldást. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sok felhasználó élesen bírálta a futárt. Többen képmutatónak nevezték a viselkedését, arra hivatkozva, hogy a kézbesítések jelentik a munkája alapját.

Dearborn Heights Amazon driver caught on doorbell camera ranting about the residence and how much they order



“If you let these mf’ers order, they’d get slaves off Amazon” 💀 pic.twitter.com/UPhnDjglhZ — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) January 30, 2026

Mások ugyanakkor azt is jelezték, hogy megértik a frusztrációját a túlterheltség és a téli időjárási körülmények miatt. A környéken élők véleménye is megoszlott. Egy helyi lakos úgy nyilatkozott: a sofőr viselkedése elfogadhatatlan, de a kézbesítők nehéz munkakörülményei miatt érthető a feszültség. Az Amazon közleményben reagált az esetre, jelezve, hogy vizsgálatot indítottak.

Aktívan vizsgáljuk az ügyet, és a felülvizsgálatot követően megtesszük a megfelelő lépéseket. A videón látható viselkedés nem tükrözi azokat az elvárásokat és normákat, amelyeket a kézbesítő sofőrökkel szemben támasztunk

– közölte a vállalat. A cég azt is hozzátette, hogy a kézbesítéseket gyakran kis, helyi vállalkozások és független vállalkozók végzik szerződéses formában, ugyanakkor nem tisztázta, hogy az érintett sofőr pontosan milyen jogviszonyban állt az Amazonnal. Az Origo korábban egy más ételfutárral kapcsolatos akcióról is írt.

