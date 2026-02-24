88 éves nő hajtott át egy házaspáron – a férfi szörnyethalt

A gázolás parkolás közben történt, amikor az autó egy parkolóhelyről tolatott ki. A rendőrség tájékoztatása szerint az idős sofőr nem vette észre a két gyalogost, majd elsodorta őket, és áthajtott rajtuk – írja a Bild.

A gázolás parkolás közben történt Gerában – a férfi a helyszínen meghalt, a nő életveszélyben van Fotó:Illusztráció/Unplash

Gázolás a parkolóban: egy halott, egy életveszélyes sérült

A férfi a helyszínen meghalt. A nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, mentő szállította el. A baleset után a rendőrök teljesen lezárták a parkoló környékét Gera városában.

A német sajtó úgy tudja, hogy az áldozatok egy házaspár voltak. A tragikus parkolói baleset mélyen megrázta a helyieket.

Vizsgálják a felelősséget és a tragédia körülményeit

A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy figyelmetlenség, egészségügyi probléma vagy esetleges műszaki hiba vezetett-e a gázolás parkolás közben bekövetkezett tragédiához. Egyelőre nem közölték, indul-e eljárás a 88 éves sofőr ellen.

A halálos parkolói gázolás ismét reflektorfénybe helyezi az idős sofőrök vezetői alkalmasságának kérdését, különösen zárt, szűk parkolóhelyeken, ahol a holttér komoly veszélyt jelenthet.

