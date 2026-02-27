Gázrobbanás történt egy kávézóban, heten meghaltak

Gázrobbanás történt péntekre virradó éjszaka az észak-kazahsztáni Scsucsinszk üdülőváros egyik kávézójában; a detonációban hét ember életét vesztette, és tizenkilencen megsérültek – jelentették pénteken helyi hírforrások a hatósági közléseket idézve.

A gázrobbanást tűz követte (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halálos gázrobbanás Kazahsztánban

A beszámolók szerint a kávézóban felgyülemlett gáz lobbanhatott be péntekre virradó éjszaka, ami robbanást okozott az Akmola régió Burabaj járásában található, lakóépülethez csatlakozó egyszintes vendéglátóhelyen. A detonációt tűz követte, a lángokat a helyi katasztrófavédelem már eloltotta.

A hatóságok közlése szerint az áldozatok közül öten a helyszínen vesztették életüket, ketten pedig a kórház intenzív osztályán haltak bele sérüléseikbe. A halottak között egy 16 éves lány is van.

A sérültek közül tizenhárman továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. Többségük különböző súlyosságú égési sérüléseket szenvedett, többek állapota súlyos. A robbanás pontos okának tisztázására vizsgálat indult.

Robbanás rázta fel a várost hétfő délelőtt

Hétfő délelőtt ijesztő robbanás rázta meg Zalaegerszeg egyik csendes utcáját. A gázrobbanás következtében egy ikerház egyik fele súlyosan megrongálódott, a tulajdonos pedig a romok alá szorult.

Hatalmas robbanás egy gázerőműben: legalább 13-an meghaltak – videó

Legalább 13 ember életét vesztette, köztük nők és gyerekek is, miután detonáció rázta meg Pakisztán legnagyobb kikötővárosát, Karacsit. A gázrobbanás következtében egy társasház részben összeomlott, több embert a romok alól kellett kimenteni – közölték a hatóságok.