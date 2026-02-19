Hatalmas robbanás egy gázerőműben: legalább 13-an meghaltak – videó

A gázrobbanás csütörtökön történt a déli Szindh tartomány fővárosában, Karacsi városában. A helyi rendőrfőnök, Rizwan Patel tájékoztatása szerint a mentőcsapatok még órákkal később is a törmeléket takarították, és túlélők után kutattak. A mentési munkálatok folyamatosak – adta hírül az Aljazeera.

Könnyen elképzelhető, hogy a gázrobbanást propán-bután palack okozta

Fotó: X

Rendszeresek a gázrobbanások Karacsiban

Pakisztánban – így Karacsiban is – a háztartások többsége vezetékes földgázt használ főzésre, ám a gyakran alacsony gáznyomás miatt sokan cseppfolyósított propán-bután gázpalackokra is támaszkodnak. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a robbanást.

Nem ez az első hasonló tragédia az országban. Tavaly júliusban Iszlámábád városában egy esküvői ünnepség után történt gázrobbanás követelt nyolc halálos áldozatot, köztük a menyasszony és a vőlegény is az áldozatok között volt.

A mostani eset ismét ráirányíthatja a figyelmet a gázellátás és a biztonsági előírások hiányosságaira Pakisztán sűrűn lakott városaiban.

