Gáztartálykocsi-robbanás: menekülő autósok, eltűnő autópálya – döbbenetes videók

A helyi rendőrség közlése szerint négy ember – köztük a sofőr – életét vesztette, további 17-en megsérültek, közülük többen válságos állapotban vannak. A Santiago metropolitan régió kormányzója, Claudio Orrego elmondta: az egyik sérült testének 100 százaléka megégett, állapota életveszélyes – írj a DailyMail.

A gáztartálykocsi-robbanás után percek alatt lángtengerré változott a santiagói autópálya, legalább négyen meghaltak, több tucat autó semmisült meg Fotó: YouTube

Gáztartálykocsi-robbanás – így nyelte el a lángtenger az autópályát

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a felborult kamionból pillanatok alatt hatalmas, szürke gázfelhő terül szét az úttesten. A Santiago autópálya robbanás videó képsorain az autósok kétségbeesetten próbálnak megfordulni vagy tolatni, hogy elmeneküljenek a terjedő füst és mérgező gáz elől.

Deadly LPG Tanker Explosion in Chile's Capital Santiago Kills 4, Injures 17.



A liquefied petroleum gas (LPG) tanker truck overturned and exploded on a major highway in **Renca**, a northern commune of **Santiago**, **Chile**'s capital city, on Thursday, February 19, 2026,… pic.twitter.com/HQwKlpuFyw — JAS (@JasADRxquisites) February 21, 2026

Alig 30 másodperc alatt az egész útszakaszt elnyelte a sűrű, szürke fal. A detonációt a beszámolók szerint 150–200 méteres körzetben lehetett érezni, a lökéshullám pedig legalább 50 autót teljesen megsemmisített.

A tartálykocsi a chilei Gasco vállalathoz tartozott. A hatóságok vizsgálják, mi okozta a balesetet és a robbanást.

Kritikus sérültek, szétszóródott törmelék

A robbanás következtében a törmelék három közeli üzletbe is becsapódott, ám a chilei elnök, Gabriel Boric közlése szerint ezen kívül más jelentős épületkárról nem érkezett jelentés.

Az elsősegélynyújtók és tűzoltók hosszú órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén. A chilei tartálykocsi-baleset Renca városrészben nemcsak az áldozatok miatt sokkoló, hanem azért is, mert egy sűrűn lakott, ipari övezet mellett történt.

A közösségi oldalon, az X-en sorra érkeztek az együttérző üzenetek: sokan imákat és részvétnyilvánításokat küldtek az áldozatok családjainak.

