12 ezer éves titokra derült fény: megfejtették a jégkorszak genetikai rejtélyét

A Grotta del Romito nevű lelőhelyen 1963-ban fedezték fel a különös kettős sírt Dél-Olaszországban. A két egyént ölelkezve temették el, egyikük – a későbbi „Romito 2” – rendkívül rövid végtagokkal rendelkezett, míg a másik, „Romito 1”, szintén az átlagosnál alacsonyabb volt. A genetikai rendellenesség, az esetleges rokonsági viszony évtizedekig foglalkoztatta a tudósokat, írja a Science Daily.

A dél-olaszországi kettős sírban egy anya-lánya párost találtak, akik a jégkorszakban genetikai rendellenességgel éltek – Fotó: pexels.com/illusztráció

Az ősi DNS-ből jöttek rá a ritka genetikai rendellenességre

A kutatók a halántéki csont petrosus részéből vonták ki az ősi DNS-t, ahol a genetikai anyag a legjobban megőrződött. Az eredmény: a két személy elsőfokú rokona volt egymásnak, valószínűleg anya és lánya viszony volt közöttük, hiszen mindkettő női neműnek bizonyult.

Romito 2 esetében a NPR2-gén két mutációja igazolta a ritka akromesomelikus diszplázia, a Maroteaux típusát, amely súlyos törpenövést és rövid végtagokat okoz. Romito 1 csak egyetlen mutációt hordozott, ami enyhébb törpenövést eredményezett – ez magyarázza a két nő közti magasságkülönbséget.

A kutatás bebizonyította, hogy a ritka genetikai rendellenességek nem modern jelenségek, hanem már az őskorban is léteztek. Ron Pinhasi, a bécsi egyetem szakembere szerint:

Az ősi DNS elemzésével most már pontosan azonosíthatjuk a genetikai mutációkat, és rekonstruálhatjuk a ritka betegségek történetét.

Daniel Fernandes, a tanulmány egyik szerzője hozzátette:

Az anya enyhébb törpesége heterozigóta mutációt tükröz, míg a lánya súlyos formában örökölte a génhibát – ez egy családi genetikai eset az őskorból.

Társadalmi gondoskodás a jégkorszakban

Romito 2 a tinédzser- vagy felnőttkort is megérte, ami azt jelzi, hogy a közösség aktívan támogatta. Alfredo Coppa, a római Sapienza Egyetem kutatója szerint:

Súlyos fizikai korlátozottsága ellenére a lánynak folyamatos segítségre volt szüksége az élelemhez és a mozgáshoz – ez a társadalmi gondoskodás jele.

A paleogenomika új dimenziót nyitott az emberi történelem és betegségtörténet kutatásában. Ez a felfedezés nemcsak a genetika, hanem az emberi együttérzés történetébe is betekintést enged. Az őskori közösségek már 12 ezer évvel ezelőtt is tudták: a család és a törődés mindennél fontosabb.