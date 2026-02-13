Hírlevél
egyesült államok

Elképesztő fordulat a béketárgyalás kapcsán – részletek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.
egyesült államokukrajnadmitrij peszkov

„A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz” – mondta.

genf
Kedden Genfben kezdődik az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások újabb fordulója
Fotó: AFP

Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.

A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat. A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.

 

