Elképesztő fordulat a béketárgyalás kapcsán – részletek

„A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz” – mondta.

Kedden Genfben kezdődik az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások újabb fordulója

Fotó: AFP

Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.

A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat. A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.