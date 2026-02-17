Gigantikus mellei miatt „r*bancnak” hívták — ma sorban állnak érte a rajongók

Louisa Khovanski már kilencévesen korán érni kezdett, ami miatt az iskolában céltáblává vált. A gigantikus mellek miatt nemcsak a diáktársak, hanem – állítása szerint – tanárok is megszégyenítették. Szegény családból származott, így nem tudott speciális méretű ruhákat venni, ezért gyakran olyan darabokat hordott, amelyek szűkek voltak és dekoltázst mutattak – írja a DailyStar.

A gigantikus mellek miatt egykor megszégyenített Louisa Khovanski ma már sikeres online modellként él – otó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Elmondása szerint emiatt „r*bancnak” bélyegezték, miközben templomba járt, tanult és kerülte a fiúkat. A folyamatos megszégyenítés miatt önbizalma teljesen összeomlott, gyakran görnyedve ült a padban, hogy elrejtse az alakját.

Egy tanára nyilvánosan azt jósolta neki, hogy fiatalon teherbe esik és segélyből fog élni. A kijelentés mély nyomot hagyott benne, és az iskolai teljesítménye is romlani kezdett.

Mit jelent a 30HH melltartóméret magyar méretezésben?

A 30HH egy brit melltartóméret. Ennek átszámítása a magyar–európai rendszerbe:

30-as körméret (UK) ≈ 65-ös körméret (EU/HU)

HH kosárméret (UK) ≈ L kosárméret (EU/HU)

Vagyis a 30HH méret nagyjából 65L-es magyar melltartóméretnek felel meg, ami rendkívül ritka és extrém nagy kosárméretnek számít.

Fordulat: ma már milliókat hoznak a gigantikus mellek

Ma, több mint húsz évvel később, Louisa Khovanski sikeres online modellként él. Instagram-oldalát milliók követik, és naponta több száz üzenetet kap, amelyekben a megjelenését dicsérik.

A gigantikus mellek miatt egykor megszégyenített lány ma már anyagi biztonságban él, és hat számjegyű havi bevételt keres. Saját bevallása szerint az igazi önbizalmat azonban nem a külseje, hanem a kemény munka és az elért eredmények adják.

Szexért cserébe menekítették volna ki a gigamellű ukrán influenszert – fotó

Több ezer ajánlatot kapott, de egyet sem fogadott el. Most inkább mellkisebbítésen gondolkodik ahelyett, hogy biztonságba vonulna – írja a Bors.

A hatalmas mellek mögötti igazság: milliókat keres, mégis szenved

Egy 27 éves glasgow-i nő szerint mellei már öt stone-t nyomnak, és a növekedésüknek egyelőre nincs vége. A nagy mellek esetében nem esztétikai kérdésről van szó, hanem egy ritka betegségről, amely komoly fájdalmat és egészségügyi következményeket okoz.