Botrány a kamerák mögött: Gordon Ramsay titkos élete

A Netflix új dokumentumfilmje bepillantást enged a sztárséf életébe. Gordon Ramsay volt szeretője szerint azonban a valóság messze áll a kamerák mögötti képétől.
Gordon Ramsay a világ egyik legismertebb sztárséfjeként vált híressé a kirobbanó konyhai temperamentumáról, de legújabb Netflix-sorozata, a Being Gordon Ramsay egy sokkal emberibb, családapa oldalát mutatja be. A dokumentumfilm bepillantást enged a séf mindennapjaiba, ám nem minden nézőt győzött meg az „őszinte portré” – írja a Daily Mail.

Chef speaks about his new Fox networkGordon Ramsay show "The F Word," on May 23, 2017 during a media preview on the show's set in Hollywood, California. Based on Ramsay's hit UK series of the same name, each episode will match foodie families from across the US in a cook-off battle in which they have to impress Ramsay as well as the celebrity and VIP diners theyre serving. (Photo by Robyn Beck / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY FRANKIE TAGGART, 'F' as in 'food': Chef Gordon Ramsay's tips for dining out
Gordon Ramsay 
Fotó: ROBYN BECK / AFP

Gordon Ramsay családi élete – mi zajlik a kamerák mögött?

A sorozatban a séf feleségét, Tanát, és hat gyermekét mutatja be, miközben a karrierjét építette világszerte. Azonban Gordon Ramsay volt szeretője, Sarah Symonds, nyilvánosan kritizálta a dokusorozatot, azt állítva, hogy Ramsay múltját „kozmetikázva” mutatja be. 

Sarah szerint a séf házassága hét éves viszonyuk alatt valójában színjáték volt, és Ramsay kettős életet élt, Londonban, Los Angelesben és Dubajban egyaránt.

Sarah részletesen beszélt a kapcsolatukról, amely gyakran szállodákban és privát lakásokban zajlott, miközben Ramsay a nyilvánosság előtt gondoskodó férjnek mutatta magát. Állítása szerint valójában a bulizás és a baráti társaság érdekelte, és kevés figyelmet fordított gyermekeire.A dokumentumfilmben Ramsay arról beszél, milyen nehéz távol lenni a családtól, a valóságban azonban Sarah szerint a séf ritkán töltött minőségi időt a gyerekekkel, és a házasság gyakran háttérbe szorult a karrier és a társasági élet miatt.

