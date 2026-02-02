Kiderült a titok, Gordon Ramsay trükkjeivel mindig tökéletes lesz a rántotta

Gordon Ramsay világhírű séf végre lerántotta a leplet a tökéletes rántotta titkáról. A rántotta, bár egy hihetetlenül egyszerű fogásnak tűnik, tökéletesen elkészíteni azonban annál nehezebb – írja a Fox News.

Fotó: Unsplash

A sztárséf titkos összetevője a crème fraîche, amelyet hagyományosan tejszínből készítenek.

Ízre nagyon hasonlít a tejfölhöz, azonban a zsírtartalma magasabb.

Gordon Ramsay a rántotta elkészítésének az utolsó percében a tojáshoz ad némi crème fraîche-t. Ez a hidegsége miatt megállítja a tojás főzését, és egy extra krémességet is ad a rántottának.

A séf mindig vajat használ zsiradéknak a tojás alá, továbbá figyelmeztet arra is, hogy a főzés teljes ideje alatt mozgatni kell a serpenyőt, a szabályozása érdekében.

A legfontosabb bármely rántotta esetében, hogy elkerüljük a túlfőzést

– hangsúlyozta Gordon Ramsay.

