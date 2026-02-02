Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Jó, ha tudja!

Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

rántotta

Kiderült a titok, Gordon Ramsay trükkjeivel mindig tökéletes lesz a rántotta

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan próbálták már utánozni a világhírű séf reggelijét, de kevesen tudták tökéletesen elkészíteni a rántottát. Gordon Ramsay most végre elárulta, hogy hogyan lesz mindig tökéletes és krémes a rántotta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rántottatojásGordon Ramsay

Gordon Ramsay világhírű séf végre lerántotta a leplet a tökéletes rántotta titkáról. A rántotta, bár egy hihetetlenül egyszerű fogásnak tűnik, tökéletesen elkészíteni azonban annál nehezebb – írja a Fox News

Gordon Ramsay világhírű séf végre lerántotta a leplet a tökéletes rántotta titkáról.
Gordon Ramsay világhírű séf végre lerántotta a leplet a tökéletes rántotta titkáról.
Fotó: Unsplash

A sztárséf titkos összetevője a crème fraîche, amelyet hagyományosan tejszínből készítenek. 

Ízre nagyon hasonlít a tejfölhöz, azonban a zsírtartalma magasabb. 

Gordon Ramsay a rántotta elkészítésének az utolsó percében a tojáshoz ad némi crème fraîche-t. Ez a hidegsége miatt megállítja a tojás főzését, és egy extra krémességet is ad a rántottának. 

A séf mindig vajat használ zsiradéknak a tojás alá, továbbá figyelmeztet arra is, hogy a főzés teljes ideje alatt mozgatni kell a serpenyőt, a szabályozása érdekében. 

A legfontosabb bármely rántotta esetében, hogy elkerüljük a túlfőzést

– hangsúlyozta Gordon Ramsay.

Így készül Gordon Ramsay 4 összetevős steakje

Ha egy hosszú munkanap után valami gyors, laktató és – valljuk be – lenyűgöző vacsorára vágyunk, Gordon Ramsay legendás 4 összetevős steakje tökéletes választás. Ez az egyszerű, mégis zseniális recept tökéletesen hozza az éttermi szintet, ráadásul 20 perc alatt elkészül. A recept itt érhető el.

Ozempic-menü? Gordon Ramsay válasza mindent vitt!

A világhírű brit séf, Gordon Ramsay heves kirohanást intézett azok ellen, akik a fogyókúrás gyógyszerek hatására kisebb adagokat követelnének az éttermekben. A Fox News információi szerint Ramsay kijelentette, hogy nem hajlandó az Ozempicet vagy a Mounjarót szedő vendégek igényeihez igazítani a menüket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!