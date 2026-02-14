GPS-káosz jöhet Amerikában: már UFO-észlelések is szóba jöttek

A teszteket az Egyesült Államok hadserege hajtja végre a Fort Hood bázis közelében. A gyakorlat során olyan technológiákat próbálnak ki, amelyek képesek blokkolni vagy megzavarni a műholdas navigációs jeleket. A hatóságok szerint ez ronthatja a GPS-jeleket repülőgépek, drónok, sőt akár a civil eszközök esetében is. A figyelmeztetés szerint az érintett zóna több nagyvárost lefedhet, köztük Dallas, Houston és San Antonio térségét, sőt a hatás akár Oklahoma Cityig is elérhet – írja a Daily Mail.

A GPS-jelekkel többek között Dallasban is probléma adódhat

Fotó: Unsplash

Szándékosan zavarják a GPS-jeleket

A szakemberek arra kérik a pilótákat és drónkezelőket, hogy számoljanak navigációs problémákkal, és szükség esetén alternatív megoldásokat alkalmazzanak.

A teszt különösen érzékeny időszakban zajlik: néhány nappal korábban a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) biztonsági okokra hivatkozva lezárta El Paso légterének egy részét. A lezárásról kezdetben azt közölték, hogy egy gyanús drónt azonosítottak a térségben. Később azonban az amerikai hatóságok azt állították, hogy a célpont valójában egy partilufi volt.

Az eset nyomán több találgatás is napvilágot látott, sőt UFO-észlelésekről szóló beszámolók is megjelentek a környéken. A Pentagon hivatalosan nem erősítette meg az idegen eredetű tárgyakról szóló állításokat.

Az ilyen gyakorlatok során a hadsereg szándékosan hoz létre GPS-mentes vagy torzított környezetet. Ezt rádiófrekvenciás zavaró vagy jelhamisító technológiával érik el, hogy felkészítsék az egységeket olyan helyzetekre, amikor az ellenfél blokkolja a műholdas jeleket.

Bár nem minden eszköz érintett, az autók navigációja, mobiltelefonok, tabletek, okosórák és más GPS-függő rendszerek működése is akadozhat az érintett időszakban.

A hatóságok szerint a lakosságnak nincs oka pánikra, de aki Texas középső részén tartózkodik a tesztidőszak alatt, jobb, ha nem csak a telefonja navigációjára hagyatkozik.

