Vevőre találtak a híres graffiti tornyok, a bázisugrók és urbexesek kedvelt helye

Hat év után végre megoldódhat Los Angeles egyik legnagyobb városszépészeti problémája. A hírhedt graffiti tornyok új tulajdonosra találtak, aki azt ígéri, eltünteti a falfirkákat, és ikonikus városrészt hoz létre a romos komplexumból.
Los AngelesUrbexgraffiti

Los Angeles belvárosában, 2026 tavaszán jelentették be, hogy vevőre talált az Oceanwide Plaza néven ismert, félbehagyott épületegyüttes. A graffiti tornyok 470 millió dollárért kerülhetnek Kali Chaudhuri ingatlanmágnás tulajdonába, aki további mintegy 1 milliárd dollárt tervez befektetni a projekt befejezésébe.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 20: People pass beneath the so-called Graffiti Towers, where graffiti writers tagged 40 floors of an unfinished luxury skyscraper development last month, on March 20, 2024 in Los Angeles, California. Construction of the $1 billion Oceanwide Plaza luxury real estate development stalled in 2019 after a China-based developer ran out of funding leaving the three-tower project unfinished amid a housing crisis in the city. The project is located across the street from the Crypto.com Arena and its value has plummeted since its appraisal in 2017, according to the projects creditors. Some view the tagging as a work of graffiti art while city officials will pay nearly $4 million to secure the site and clean the graffiti. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Graffiti tornyok Los Angelesben
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Miért váltak hírhedtté a graffiti tornyok?

A Crypto.com Arena közvetlen szomszédságában álló három torony építése 2019-ben akadt el, amikor a fejlesztők kifogytak a pénzből. Az épületek ekkor mindössze 60  százaléks készültségben voltak. Az elhagyott szerkezetek később a városi urbexerek, graffitiművészek és bázisugrók célpontjává váltak, akik több emeletet is teljesen lefújtak festékkel.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 20: A view of the so-called Graffiti Towers, where graffiti writers tagged 40 floors of an unfinished luxury skyscraper development last month, on March 20, 2024 in Los Angeles, California. Construction of the $1 billion Oceanwide Plaza luxury real estate development stalled in 2019 after a China-based developer ran out of funding leaving the three-tower project unfinished amid a housing crisis in the city. The project is located across the street from the Crypto.com Arena and its value has plummeted since its appraisal in 2017, according to the projects creditors. Some view the tagging as a work of graffiti art while city officials will pay nearly $4 million to secure the site and clean the graffiti. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az úgynevezett Graffiti Towers látképe, ahol graffitiírók egy befejezetlen luxusfelhőkarcoló 40 emeletét címkézték fel, 2024. március 20-án Los Angelesben, Kaliforniában
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Milliárdos fejlesztési tervek

Az új tulajdonos szerint a graffiti eltávolítása lesz az első lépés. 

A korábbi tervekhez igazodva lakások, hotel, üzletek és éttermek kapnának helyet az óriási komplexumban, valamint egy hatalmas, körbefutó LED-fal is épülne az alsó szinteken. A végleges adásvétel április 9-e után válhat biztossá, amennyiben nem érkezik magasabb ajánlat, és a műszaki–jogi ellenőrzések is rendben lezárulnak.

Egyesek graffiti műalkotásnak tekintik a címkézést, míg a városi tisztviselők közel 4 millió dollárt fizetnek a helyszín biztosítására és a graffitik eltüntetésére - LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 20: A view of the so-called Graffiti Towers, where graffiti writers tagged 40 floors of an unfinished luxury skyscraper development last month, on March 20, 2024 in Los Angeles, California. Construction of the $1 billion Oceanwide Plaza luxury real estate development stalled in 2019 after a China-based developer ran out of funding, leaving the three-tower project unfinished amid a housing crisis in the city. The project is located across the street from the Crypto.com Arena and its value has plummeted since its appraisal in 2017, according to the projects creditors. Some view the tagging as a work of graffiti art while city officials will pay nearly $4 million to secure the site and clean the graffiti. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Egyesek graffiti műalkotásnak tekintik a címkézést, míg a városi tisztviselők közel 4 millió dollárt fizetnek a helyszín biztosítására és a graffitik eltüntetésére
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Politikai és városvezetői támogatás

Los Angeles polgármestere, Karen Bass üdvözölte a fejleményt, hangsúlyozva, hogy a belváros megújulása és a közelgő olimpiai és paralimpiai események miatt kiemelten fontos a terület rendezése. A városvezetés szerint a graffiti tornyok átalakítása nemcsak esztétikai kérdés, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is kulcsfontosságú beruházás lehet a következő években.

