Vevőre találtak a híres graffiti tornyok, a bázisugrók és urbexesek kedvelt helye

Los Angeles belvárosában, 2026 tavaszán jelentették be, hogy vevőre talált az Oceanwide Plaza néven ismert, félbehagyott épületegyüttes. A graffiti tornyok 470 millió dollárért kerülhetnek Kali Chaudhuri ingatlanmágnás tulajdonába, aki további mintegy 1 milliárd dollárt tervez befektetni a projekt befejezésébe.
Miért váltak hírhedtté a graffiti tornyok?
A Crypto.com Arena közvetlen szomszédságában álló három torony építése 2019-ben akadt el, amikor a fejlesztők kifogytak a pénzből. Az épületek ekkor mindössze 60 százaléks készültségben voltak. Az elhagyott szerkezetek később a városi urbexerek, graffitiművészek és bázisugrók célpontjává váltak, akik több emeletet is teljesen lefújtak festékkel.
Milliárdos fejlesztési tervek
Az új tulajdonos szerint a graffiti eltávolítása lesz az első lépés.
A korábbi tervekhez igazodva lakások, hotel, üzletek és éttermek kapnának helyet az óriási komplexumban, valamint egy hatalmas, körbefutó LED-fal is épülne az alsó szinteken. A végleges adásvétel április 9-e után válhat biztossá, amennyiben nem érkezik magasabb ajánlat, és a műszaki–jogi ellenőrzések is rendben lezárulnak.
Politikai és városvezetői támogatás
Los Angeles polgármestere, Karen Bass üdvözölte a fejleményt, hangsúlyozva, hogy a belváros megújulása és a közelgő olimpiai és paralimpiai események miatt kiemelten fontos a terület rendezése. A városvezetés szerint a graffiti tornyok átalakítása nemcsak esztétikai kérdés, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is kulcsfontosságú beruházás lehet a következő években.
