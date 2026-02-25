Vevőre találtak a híres graffiti tornyok, a bázisugrók és urbexesek kedvelt helye

Los Angeles belvárosában, 2026 tavaszán jelentették be, hogy vevőre talált az Oceanwide Plaza néven ismert, félbehagyott épületegyüttes. A graffiti tornyok 470 millió dollárért kerülhetnek Kali Chaudhuri ingatlanmágnás tulajdonába, aki további mintegy 1 milliárd dollárt tervez befektetni a projekt befejezésébe.

Graffiti tornyok Los Angelesben

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Miért váltak hírhedtté a graffiti tornyok?

A Crypto.com Arena közvetlen szomszédságában álló három torony építése 2019-ben akadt el, amikor a fejlesztők kifogytak a pénzből. Az épületek ekkor mindössze 60 százaléks készültségben voltak. Az elhagyott szerkezetek később a városi urbexerek, graffitiművészek és bázisugrók célpontjává váltak, akik több emeletet is teljesen lefújtak festékkel.

Az úgynevezett Graffiti Towers látképe, ahol graffitiírók egy befejezetlen luxusfelhőkarcoló 40 emeletét címkézték fel, 2024. március 20-án Los Angelesben, Kaliforniában

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Milliárdos fejlesztési tervek

Az új tulajdonos szerint a graffiti eltávolítása lesz az első lépés.

A korábbi tervekhez igazodva lakások, hotel, üzletek és éttermek kapnának helyet az óriási komplexumban, valamint egy hatalmas, körbefutó LED-fal is épülne az alsó szinteken. A végleges adásvétel április 9-e után válhat biztossá, amennyiben nem érkezik magasabb ajánlat, és a műszaki–jogi ellenőrzések is rendben lezárulnak.

Egyesek graffiti műalkotásnak tekintik a címkézést, míg a városi tisztviselők közel 4 millió dollárt fizetnek a helyszín biztosítására és a graffitik eltüntetésére

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Politikai és városvezetői támogatás

Los Angeles polgármestere, Karen Bass üdvözölte a fejleményt, hangsúlyozva, hogy a belváros megújulása és a közelgő olimpiai és paralimpiai események miatt kiemelten fontos a terület rendezése. A városvezetés szerint a graffiti tornyok átalakítása nemcsak esztétikai kérdés, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is kulcsfontosságú beruházás lehet a következő években.

