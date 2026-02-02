A Grammy-díjátadó legkínosabb divatbakijai: spóroltak a styliston? – galéria

A 2026-os Grammy-díjátadó legrosszabb ruhájának koronázatlan királynője egyértelműen Heidi Klum lett. A szupermodell egy nude latex ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, ám messziről sokan úgy vélték, hogy a sztár elfelejtett felöltözni – írja a DailyMail.

Heidi Klum német szupermodell egy nude, feszülős latex ruhában érkezett a 68. Grammy-díjátadóra

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chappell Roan amerikai énekesnő sem aprózta el, a vörös szőnyegen egy félmeztelen hatású ruhában lépett a kamerák elé. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet, a képek pedig szinte azonnal elárasztották a közösségi oldalakat. Az előadóművész kebleit csupán egy-egy aprócska mellbimbótapasz takarta, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Igazi divatkatasztrófának könyvelték el Jamie Foxx különös öltözékét is. A színész egy merész, kék, sárga, bordó és zöld árnyalatokkal tarkított, tyúklábmintás öltönyben érkezett a díjátadóra, a szettet pedig egy túlméretezett krémszínű kalappal koronázta meg.