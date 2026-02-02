A Grammy-díjátadó legkínosabb divatbakijai: spóroltak a styliston? – galéria

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A 68. Grammy-gálát számos felejthetetlen pillanat tette különlegessé. A Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában rendezték meg. A gálán számos hollywoodi sztár megjelent, sokan káprázatos szettekben tündököltek, néhányan azonban nagyon félrelőttek a ruhaválasztással.
Grammy-díjátadóGrammy-gálavörös szőnyeg

A 2026-os Grammy-díjátadó legrosszabb ruhájának koronázatlan királynője egyértelműen Heidi Klum lett. A szupermodell egy nude latex ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, ám messziről sokan úgy vélték, hogy a sztár elfelejtett felöltözni – írja a DailyMail

Heidi Klum német szupermodell egy nude, feszülős latex ruhában érkezett a 68. Grammy-díjátadóra.
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chappell Roan amerikai énekesnő sem aprózta el, a vörös szőnyegen egy félmeztelen hatású ruhában lépett a kamerák elé. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet, a képek pedig szinte azonnal elárasztották a közösségi oldalakat. Az előadóművész kebleit csupán egy-egy aprócska mellbimbótapasz takarta, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. 

Igazi divatkatasztrófának könyvelték el Jamie Foxx különös öltözékét is. A színész egy merész, kék, sárga, bordó és zöld árnyalatokkal tarkított, tyúklábmintás öltönyben érkezett a díjátadóra, a szettet pedig egy túlméretezett krémszínű kalappal koronázta meg. 

A Grammy-díjátadó legkínosabb divatbakijai:

Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Chappell Roan attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sus
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Heidi Klum attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussma
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Addison Rae attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussm
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: FKA twigs, winner of the Best Dance/Electronic Album for "EUSEXUA", poses in the press room during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on Feb
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Miley Cyrus attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussm
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Billie Eilish attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sus
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ciara Miller attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Suss
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Kehlani attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/G
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Chrissy Teigen attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Acad
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Rita Wilson attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussm
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Yungblud attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Leah Kateb attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussm
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Haley Kalil attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Suss
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Jamie Foxx attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussma
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Tallia Storm attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academ
Grammy-gála, Grammy, Grammy-gálabotrányosgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Shaboozey attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman
Galéria: Ezek voltak a Grammy-gála legbotrányosabb megjelenései
Chappell Roan

