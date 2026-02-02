A Grammy-gála legszebb ruhái — elképesztő, mennyire dögösek voltak idén a sztárok

A zene legfényesebb csillagai február 1-jén vették birtokba a los angelesi Crypto.com Arénát a Grammy-gála vörös szőnyegén, ahol a Grammy-gála legszebb ruhái idén is hatalmas figyelmet kaptak. Az est egyik legnagyobb divatpillanatát Sabrina Carpenter hozta el: a fehér, régi korokat idéző hangulatú ruhaköltemény finom virághímzésekkel és légies, áttetsző köpennyel egyszerre volt időtlen és modern.

Fotó: / Getty Images via AFP

A Grammy-gála legszebb ruhái a vörös szőnyegen

Az összeállítás megható tisztelgés volt Valentino Garavani előtt, miközben a hibátlan smink és frizura egyszerre idézte meg a klasszikus női eleganciát és a modern vörös szőnyeges stílust. Galériánkban összegyűjtöttük a Grammy-gála legszebb ruháit — vörös szőnyeg, nagy belépők és emlékezetes részletek egy helyen.