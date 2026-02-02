Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

vörös szőnyeg

A Grammy-gála legszebb ruhái — elképesztő, mennyire dögösek voltak idén a sztárok

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vörös szőnyegen idén is egymást érték a nagy divatpillanatok, a merész választások és az időtlen elegancia. A Grammy-gála legszebb ruhái között világsztárok ikonikus szettjei, különleges részletek és olyan megjelenések sorakoznak, amelyek még a gála után is uralják a divatról szóló beszélgetéseket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vörös szőnyegGrammy 2026szexi képek

A zene legfényesebb csillagai február 1-jén vették birtokba a los angelesi Crypto.com Arénát a Grammy-gála vörös szőnyegén, ahol a Grammy-gála legszebb ruhái idén is hatalmas figyelmet kaptak. Az est egyik legnagyobb divatpillanatát Sabrina Carpenter hozta el: a fehér, régi korokat idéző hangulatú ruhaköltemény finom virághímzésekkel és légies, áttetsző köpennyel egyszerre volt időtlen és modern.

A Grammy-gála legszebb ruhái a vörös szőnyegen — ezek a megjelenések uralták az est divatpillanatait.
A Grammy-gála legszebb ruhái a vörös szőnyegen — ezek a megjelenések uralták az est divatpillanatait.
Fotó:   / Getty Images via AFP

A Grammy-gála legszebb ruhái a vörös szőnyegen

Az összeállítás megható tisztelgés volt Valentino Garavani előtt, miközben a hibátlan smink és frizura egyszerre idézte meg a klasszikus női eleganciát és a modern vörös szőnyeges stílust. Galériánkban összegyűjtöttük a Grammy-gála legszebb ruháit — vörös szőnyeg, nagy belépők és emlékezetes részletek egy helyen.

Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Sabrina Carpenter attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/G
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Lady Gaga attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Ima
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, OS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Zara Larsson attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty I
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Teyana attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Kelsea Ballerini attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Ge
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Doechii attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Image
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Nikki Glaser attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Pho
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (L-R) Justin Bieber and Hailey Bieber attend the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Re
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Karol G attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Image
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Keltie Knight attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Tyla attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/A
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Paris Hilton attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Rosé attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/A
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Lainey Wilson attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Halle Bailey attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Pho
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Kesha attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by N
Grammy, Grammy-gálaélegszebbgaléria, gála, Grammy2026, LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Olivia Dean attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Phot
Galéria: A Grammy-gála legszebb ruhái
1/17
Sabrina Carpenter

A Grammy-díjátadó legkínosabb divatbakijai: spóroltak a styliston? – galéria

A 68. Grammy-gálát számos felejthetetlen pillanat tette különlegessé. A Grammy-díjátadót Los Angelesben, a Crypto.com Arénában rendezték meg. A gálán számos hollywoodi sztár megjelent, sokan káprázatos szettekben tündököltek, néhányan azonban nagyon félrelőttek a ruhaválasztással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!