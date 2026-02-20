Forr a jég Grönland alatt? Meghökkentő felfedezést tettek a tudósok!

A jelenség neve: hőkonvekció. Ezt a folyamatot eddig főként a Föld kérge alatti, izzó köpenyben figyelték meg, ahol a forró anyag felfelé áramlik, a hidegebb pedig lesüllyed. Most viszont úgy tűnik, valami hasonló történik a több kilométer vastag grönlandi jég alatt is, írja a Science Alert.

Grönland jégtáblái alatt "forr" a Föld belső hője, ami felfelé törő oszlopokat képez – Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

„Ez kicsit szembemegy az intuícióval. A jég legalább egymilliószor lágyabb, mint a földköpeny, de a fizika így is működik. Ez egy igazi természeti különlegesség” – mondta Robert Law gleccserkutató, a University of Bergen munkatársa.

Grönland 2,5 kilométer vastag jégtömege alatt zajlik a rejtély

A kutatók számítógépes modellezéssel vizsgálták meg, mi történik, ha a jég alját alulról melegíti a Föld belső hője. A modell egy 2,5 kilométer vastag jégtömböt szimulált. Az eredmény döbbenetes volt: a megfelelő körülmények között a jég alul felmelegedett és „feláramló oszlopokat” kezdett képezni, amelyek pontosan olyan torzulásokat hoztak létre a rétegekben, mint amilyeneket a radarok kimutattak.

A szükséges hő nem vulkáni eredetű, hanem a Föld belsejéből folyamatosan szivárgó energia – a radioaktív bomlás és bolygónk ősi hőjének maradványa. Bár ez az energia csekély, több ezer év alatt egy hatalmas, szigetelő jégréteg alatt elegendő lehet a jég meglágyításához.

„Olyan, mint egy forrásban lévő tészta”

Andreas Born klimatológus szerint a jelenség „annyira vad, mint amennyire lenyűgöző”.

A jégről szilárd anyagként gondolkodunk, de a grönlandi jégtakaró bizonyos részei valójában hőkonvekción mennek keresztül – mintha egy fazék tészta forrna

– érzékeltette. Fontos azonban: a jég nem válik latyakossá, és nem kezd el hirtelen elolvadni. A mozgás rendkívül lassú, több ezer éves időskálán zajlik.

Ez gyorsíthatja a tengerszint-emelkedést?

A grönlandi jégtakaró a sziget 80 százalékát borítja, és a bolygó egyik legnagyobb édesvíz-raktára. Ha jelentős része elolvad, az komoly hatással lehet a globális tengerszintre. Egyelőre nem tudni, hogy a most felfedezett belső „forrongás” gyorsítja-e az olvadást. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek.