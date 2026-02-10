Guinness-rekord: megtalálták a világ leghosszabb vadon élő kígyóját – videó

A világ egyik leghatalmasabb kígyóját Budi Purwanto természetvédő, Diaz Nugraha engedéllyel rendelkező kígyókezelő és Radu Frentiu természetfotós gondozza. A három szakember a híresztelések hallatán indult útnak, hogy felkutassa az óriási állatot. A Guinness-rekord hosszúságú kígyót „Ibu Baron”, azaz „A Bárónő” névre keresztelték.

Guinness-rekord: a világ leghosszabb vadon élő kígyója

Fotó: YouTube

A kockás pitonok jellemzően 3–6 méter között nőnek, de a történelmileg ismert nagyobb példányok akár 5-8 méteresre is megnőttek.

Ibu Baron hossza azonban rekordot jelent: 7,2 méter (és 96 kilogramm), ezzel hivatalosan a leghosszabb, formálisan lemért vadon élő kígyó a világon.

„Sosem láttam még ilyen nagy kígyót. Könnyedén lenyelhetne egy borjút, de akár egy felnőtt tehenet is” – mesélte Frentiu.

Az állat 2025 végén került a figyelem középpontjába a dél-szuléziai Maros térségében. Frentiu és Nugraha január 18-án mérte meg és dokumentálta Ibu Baront. A kígyó testhosszát a természetes görbületeket követve mérőszalaggal rögzítették, üres gyomorral. Frentiu szerint a valós hossz ennél még 10–15 százalékkal nagyobb is lehetne, ha a kígyót altatásban mérnék - írja a Yahoo.

Vigyáznak a Guinness-rekordot elért kígyóra

Frentiu szerint a legtöbb gigantikus piton hamar eltűnik, mivel a nagy kígyókat gyakran eladják vagy megölik.

Ibu Baron túlélése ezért páratlan.

A helyi természetvédő, Budi Purwanto gyorsan cselekedett, amikor híre ment a hatalmas kígyónak. Ideiglenes menedéket hozott létre neki saját telkén, ahol több más mentett kígyóval él együtt. Az élőhelyére való visszaengedés kockázatos lenne: a nagyvadak, mint a babirusszák és más disznófélék ritkák, míg az emberi települések sűrűek.

Egy ilyen nagy piton biztosan a falvak felé vonzódna, és ha ez megtörténik, szinte biztosan megölik

– magyarázza Frentiu.

Az indonéziai élőhelyek elvesztése és a zsákmányállatok hiánya miatt a nagy pitonok egyre gyakrabban kerülnek ember közelébe. Bár nem mérgesek, erejük és méretük miatt veszélyes ragadozók, képesek állatokat, ritka esetben embereket is elpusztítani. A frusztráció, a félelem és a tiltott kereskedelem gyakran végzetes számukra.

