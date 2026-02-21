Ez a tünet egy ráktípus első jele lehet – ön tapasztalt már ilyet?

Az Egyesült Királyságban, Londonban élő Ed Matthews 2025 áprilisában kapta meg azt a diagnózist, amely alapjaiban változtatta meg az életét. A gyakori éjszakai vizelés nála hónapokig, sőt évekig tartó jelenség volt, amelyet egyszerűen az esti folyadékfogyasztás számlájára írt. Egy rutinvizsgálat azonban kimutatta: a háttérben prosztatarák állt.

A gyakori éjszakai vizelés lehet a prosztatarák egyik korai tünete

Fotó: Rema / Unsplash

„Soha nem gondoltam, hogy komoly baj lehet”

Matthews elmondása szerint fizikailag fittnek és egészségesnek érezte magát, amikor munkahelye által biztosított szűrővizsgálaton vett részt. A prosztataspecifikus antigén (PSA) szintje enyhén magasabb volt a normálisnál, de az orvosok kezdetben nem láttak azonnali veszélyt. Az elővigyázatosság azonban életmentőnek bizonyult.

Gyakori éjszakai vizelés mint figyelmeztető jel

A férfi visszaemlékezése szerint körülbelül egy–másfél éven át tapasztalta, hogy éjszaka többször is ki kell mennie a mosdóba. Vérzést vagy fájdalmat nem észlelt, ezért nem tulajdonított jelentőséget a tünetnek. A szakértők szerint azonban az esti mosdóba járás a prosztatabetegségek egyik korai jele lehet, különösen akkor, ha tartósan fennáll.

Az esti mosdóba járás nem csak kellemetlen, de betegséget is jelezhet

Fotó: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Gyors diagnózis, sikeres beavatkozás

Az MRI-vizsgálat nem adott egyértelmű eredményt, ezért biopsziára került sor.

Kevesebb mint három héttel az első vizsgálat után megszületett a diagnózis: prosztatarák.

Matthews tavaly júliusban robotsebészeti beavatkozáson esett át, amely során eltávolították a prosztatáját. Azóta az ellenőrzések nem mutattak ki daganatos elváltozást.

Miért fontos odafigyelni a tünetekre?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a korai stádiumú prosztatarák gyakran tünetmentes. Előrehaladottabb állapotban azonban jelentkezhet a gyakori, sürgető vizelési inger – különösen éjszaka –, gyenge vizeletsugár vagy véres vizelet. Az ilyen jelek esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

A prosztatarák kezdetben többnyire tünetmentes, ám időben elvégzett szűréssel jó eséllyel felismerhető

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Tudatosság és megelőzés

Ed Matthews ma már nyíltan beszél a betegségéről, és jótékonysági futással hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Tapasztalata szerint története sok ismerősét ösztönözte arra, hogy kivizsgáltassa magát.

Az eset arra figyelmeztet: az esti mosdóba járás nem mindig ártalmatlan, és a test apró jelzéseit sem szabad félvállról venni, mert a korai felismerés életet menthet.

Cikkünk a Fox News információi alapján készült.