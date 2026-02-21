Ez a tünet egy ráktípus első jele lehet – ön tapasztalt már ilyet?

Az Egyesült Királyságban, Londonban élő Ed Matthews 2025 áprilisában kapta meg azt a diagnózist, amely alapjaiban változtatta meg az életét. A gyakori éjszakai vizelés nála hónapokig, sőt évekig tartó jelenség volt, amelyet egyszerűen az esti folyadékfogyasztás számlájára írt. Egy rutinvizsgálat azonban kimutatta: a háttérben prosztatarák állt.
„Soha nem gondoltam, hogy komoly baj lehet”
Matthews elmondása szerint fizikailag fittnek és egészségesnek érezte magát, amikor munkahelye által biztosított szűrővizsgálaton vett részt. A prosztataspecifikus antigén (PSA) szintje enyhén magasabb volt a normálisnál, de az orvosok kezdetben nem láttak azonnali veszélyt. Az elővigyázatosság azonban életmentőnek bizonyult.
Gyakori éjszakai vizelés mint figyelmeztető jel
A férfi visszaemlékezése szerint körülbelül egy–másfél éven át tapasztalta, hogy éjszaka többször is ki kell mennie a mosdóba. Vérzést vagy fájdalmat nem észlelt, ezért nem tulajdonított jelentőséget a tünetnek. A szakértők szerint azonban az esti mosdóba járás a prosztatabetegségek egyik korai jele lehet, különösen akkor, ha tartósan fennáll.
Gyors diagnózis, sikeres beavatkozás
Az MRI-vizsgálat nem adott egyértelmű eredményt, ezért biopsziára került sor.
Kevesebb mint három héttel az első vizsgálat után megszületett a diagnózis: prosztatarák.
Matthews tavaly júliusban robotsebészeti beavatkozáson esett át, amely során eltávolították a prosztatáját. Azóta az ellenőrzések nem mutattak ki daganatos elváltozást.
Miért fontos odafigyelni a tünetekre?
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a korai stádiumú prosztatarák gyakran tünetmentes. Előrehaladottabb állapotban azonban jelentkezhet a gyakori, sürgető vizelési inger – különösen éjszaka –, gyenge vizeletsugár vagy véres vizelet. Az ilyen jelek esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.
Tudatosság és megelőzés
Ed Matthews ma már nyíltan beszél a betegségéről, és jótékonysági futással hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Tapasztalata szerint története sok ismerősét ösztönözte arra, hogy kivizsgáltassa magát.
Az eset arra figyelmeztet: az esti mosdóba járás nem mindig ártalmatlan, és a test apró jelzéseit sem szabad félvállról venni, mert a korai felismerés életet menthet.
Cikkünk a Fox News információi alapján készült.
