Gyerek száguldozott egy lakóautóval a forgalmas úton

A bíróság szerint a fiú a Dorset területén, az A35-ös főúton vezette a 2,5 literes, ezüst színű Volkswagen lakóautót hajnalban. Más autósok értesítették a rendőrséget, miután észrevették, hogy egy gyerek ül a volán mögött. A rendőrök megfigyelték a járművet, amely a beszámolók szerint nem produkált feltűnően veszélyes manővereket, a fiú pedig önként félreállt – írja a TheGuardian.

Gyerek vezette a lakóautót Angliában — a tinédzser már most büntetőpontokat kapott a jövőbeni jogosítványára Fotó:Illusztráció/Unplash

Gyerek vezette a lakóautót — elismerés, büntetőpontok és szigorú figyelmeztetés a bíróságtól

Az ügyben a fiú elismerte: nem ez volt az első alkalom, hogy engedély nélkül elvitte a családi járművet. A bírónak azt mondta, „nem igazán tudja”, miért tette, de hangsúlyozta, hogy nagyon megbánta.

A bíróság döntése alapján a fiúnak hat büntetőpontot írtak jóvá a jövőbeni jogosítványára — annak ellenére, hogy még két évig nem is igényelhet vezetői engedélyt. Emellett 12 hónapos feltételes elbocsátást kapott, valamint szüleinek 105 font (46 ezer forint) bírósági költséget kell kifizetniük.

A bíró figyelmeztette: amikor majd jogosítványt igényel, a pontok már ott lesznek a nyilvántartásban, és három évig meg is maradnak.

„Mosni fogja az autókat egy évig”

A fiú édesapja a tárgyaláson azt mondta, fia „a következő egy évben autókat fog mosni”, hogy törlessze a családnak okozott kárt.

A tinédzser a bíróságon bocsánatot kért, és megígérte: nem ül többé volán mögé engedély nélkül.

Miért különösen súlyos ez az ügy?

A gyerek vezette a lakóautót eset azért keltett nagy visszhangot, mert egy nagyméretű járműről volt szó, ráadásul éjszaka, forgalmas úton. A bíró hangsúlyozta: jogosítvány és biztosítás nélkül vezetni nemcsak szabálytalan, hanem mások életét is komolyan veszélyezteti.

Ittas 13 éves gyerek vezette a lopott autót

Hasonló eset történt Arizonában is. Egy 13 éves lány ittas állapotban vezetett, amikor ellopott egy autót Arizonában, és karambolozott, miközben egy 11 éves gyermek ült mellette az utasülésen. Mindkét gyermeket kórházba vitték, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek, az Arizona Állami Rendőrség (DPS) tájékoztatása szerint.