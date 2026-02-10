Gyászol Hollywood: meghalt a népszerű gyereksztár

Hírlevél
Meghalt Blake Garrett, egykori gyereksztár, aki leginkább a How to Eat Fried Worms című vígjátékból volt ismert. A gyereksztár Oklahoma államban hunyt el.
Édesanyja elmondása szerint egy héttel korábban kórházba került, ahol övsömört diagnosztizáltak nála. A gyereksztár halálának pontos oka egyelőre nem ismert, de feltételezhető, hogy gyógyszertúladagolásban halt meg írja a New York Post.

Tragikusan fiatalon elhunyt a gyereksztár

Garrett Texas államban, Austinban született, és Plug szerepét alakította a 2006-os How to Eat Fried Worms (Hogyan együnk sült férgeket) című filmben. A produkció főszereplője Luke Benward volt, de Hallie Eisenberg és Adam Hicks is feltűnt benne. A filmet Bob Dolman rendezte, és egy fiúról szól, akit arra vesznek rá, hogy férgeket egyen anélkül, hogy rosszul lenne. Garrett karaktere az iskolai zaklató segítője volt, ugyanakkor a színész később arról beszélt, hogy a forgatáson jó hangulat uralkodott.

A film szereplőgárdája 2007-ben elnyerte a Young Artists Awards legjobb fiatal színészegyüttesének járó díjat.

Blake Garrett korábban több színházi produkcióban is szerepelt, köztük az Aladdin and His Magical Lamp, a The Wizard of Oz, az Annie és a Grease előadásaiban.
2003 és 2004 között a Barney’s Colorful World International Tour társulatának is tagja volt.
 

Az övsömör egy vírusos eredetű betegség, amelyet a bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus újraaktiválódása vált ki, és leggyakrabban fájdalmas, hólyagos bőrkiütéssel jár. A betegség főként legyengült immunrendszer esetén jelentkezik, és súlyos idegfájdalmat, ritkán szövődményeket is okozhat. 

Az övsömör körülbelül minden harmadik embert érint élete során, Amerikában évente kevesebb mint száz haláleset köthető hozzá.

