Gyászol Hollywood: meghalt a népszerű gyereksztár

Édesanyja elmondása szerint egy héttel korábban kórházba került, ahol övsömört diagnosztizáltak nála. A gyereksztár halálának pontos oka egyelőre nem ismert, de feltételezhető, hogy gyógyszertúladagolásban halt meg – írja a New York Post.

Tragikusan fiatalon elhunyt a gyereksztár

Garrett Texas államban, Austinban született, és Plug szerepét alakította a 2006-os How to Eat Fried Worms (Hogyan együnk sült férgeket) című filmben. A produkció főszereplője Luke Benward volt, de Hallie Eisenberg és Adam Hicks is feltűnt benne. A filmet Bob Dolman rendezte, és egy fiúról szól, akit arra vesznek rá, hogy férgeket egyen anélkül, hogy rosszul lenne. Garrett karaktere az iskolai zaklató segítője volt, ugyanakkor a színész később arról beszélt, hogy a forgatáson jó hangulat uralkodott.

A film szereplőgárdája 2007-ben elnyerte a Young Artists Awards legjobb fiatal színészegyüttesének járó díjat.

Blake Garrett korábban több színházi produkcióban is szerepelt, köztük az Aladdin and His Magical Lamp, a The Wizard of Oz, az Annie és a Grease előadásaiban.

2003 és 2004 között a Barney’s Colorful World International Tour társulatának is tagja volt.



Az övsömör körülbelül minden harmadik embert érint élete során, Amerikában évente kevesebb mint száz haláleset köthető hozzá.

