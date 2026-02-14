Gyermekbántalmazás: horrorházból mentették ki a csontsovány testvéreket

A gyermekbántalmazás egy bejelentés nyomán derült ki a hatóságok számára. A rendőrök a texasi New Braunfels városában csaptak le az 53 éves Susan H.-re, aki korábban napközit vezetett, majd örökbe fogadta a két gyermeket – írja a Bild.

A gyermekbántalmazás éveken át rejtve maradt – a testvéreket szűk ketrecekbe zárták és súlyosan éheztették Fotó:Illusztráció/Unplash

Gyermekbántalmazás – súlyos alultápláltság és családon belüli extrém bántalmazás a horrorházban

A nyomozás során kiderült: a fiú és a lány évek óta nem jártak iskolába, orvost sem láttak, és súlyos alultápláltság jeleit mutatták. A 14 éves lány 22 kilogrammot, a fiú 23 kilogrammot nyomott. A hatóságok szerint a súlyos alultápláltság gyermekkorban és a hosszan tartó fizikai bántalmazás egyértelmű jelei voltak láthatók rajtuk.

A beszámolók szerint az asszony övvel verte őket, ha ételt próbáltak kivenni a hűtőből. A gyerekek arról is beszéltek, hogy rendszeresen kis, szűk ketrecekbe zárták őket. A lány akár 18 hónapon át is ott aludt, és sokszor még a mosdóhasználatot sem engedélyezték számára. A vád szerint a nő saját kezűleg építette a „kínzóketreceket”. A hatóságok ezt az ügyet a családon belüli extrém bántalmazás egyik legsúlyosabb példájaként emlegették.

„Cukorfüggők voltak” – ezzel védekezett az anya

A bíróság előtt az egykori nevelő azt állította, a gyerekek „cukorfüggők” voltak, és a ketrecbe zárás célja az volt, hogy megakadályozza az „étellopást”. Az ügyészség azonban hangsúlyozta: az elmúlt öt évben a gyerekek alig fejlődtek fizikailag, ami a tartós gyermekéheztetés következménye.

A fiú a mentést követően elmondta: mindössze annyit próbált tenni, hogy életben tartsa magát és a húgát. Az ügyészség szerint ez a gyermekbántalmazás példátlan kegyetlenséggel zajlott.

Ítélet és új esély az életre

A bíróság végül 40 év börtönbüntetésre ítélte az örökbefogadó anyát. A két gyermek jelenleg védett intézményben él, ahol orvosi és pszichológiai segítséget kapnak. Állapotuk lassan javul, de a szakértők szerint a hosszú távú trauma feldolgozása évekig eltarthat.

Horror és éheztetés – családon belüli gyermekbántalmazás

Oklahomában egy 14 éves lányt életveszélyes állapotban mentettek ki egy családi lakókocsiból. A horrorisztikus történet évek óta zajló éheztetést, bezárást és kegyetlen bántalmazást tartalmazott. A vádlottak már hónapok óta szisztematikusan kínozták a gyermeket.