Gyermekkori ételallergia: egy apró hiba évekre meghatározhatja a gyerek egészségét

A gyermekkori ételallergia előfordulását vizsgáló tanulmány 190 kutatás adatait elemezte, több mint 2,7 millió gyermek bevonásával, 40 országban. Az eredmények szerint az Egyesült Államokban a gyerekek mintegy 5 százalékánál alakul ki ételallergia 6 éves korig – írja az ABC.

A gyermekkori ételallergia leggyakoribb kiváltói közé tartozik a tej, a tojás és a földimogyoró, amelyek már kisgyermekkorban tüneteket okozhatnak Fotó: GARO / Phanie

Gyermekkori ételallergia kockázati tényezői – ezek növelhetik a rizikót

A kutatás a kockázati tényezők ételallergia esetén kérdését járta körül, és különbséget tett főbb és kisebb rizikófaktorok között.

Az alábbi tényezők jelentősen növelhetik az allergia kialakulásának esélyét:

Korai allergiás betegségek, például asztma és ekcéma csecsemőkorban,

antibiotikum-használat az első hónapban,

szülői ételallergia vagy egyéb allergiás háttér,

a tojás, hal, gyümölcs vagy földimogyoró késleltetett bevezetése,

bizonyos etnikai háttér.

A szakértők szerint az „antibiotikum az első hónapban és ételallergia” közötti összefüggés különösen figyelemre méltó, mivel a korai mikrobiom-fejlődést is befolyásolhatja.

Kisebb kockázati tényezők

Ide tartozik:

fiúnem

császármetszés

elsőszülött státusz

bizonyos, bőr védőrétegével kapcsolatos genetikai eltérések

A kutatók kiemelik, hogy az összefüggések nem jelentenek közvetlen ok-okozati kapcsolatot, csupán statisztikai társulást.

A leggyakoribb allergének gyermekkorban

A szakirodalom szerint a leggyakoribb allergének közé a tehéntej, a tojás, a földimogyoró és a kagylófélék tartoznak, amelyek már csecsemő- és kisgyermekkorban is heves immunreakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél.

A korai allergén bevezetés 4–6 hónapos korban ugyanakkor a szakértők szerint segíthet a megelőzésben. A jelenlegi ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy amikor a baba elkezdi a szilárd ételek fogyasztását, fontos lehet az allergén típusú ételek fokozatos, ellenőrzött bevezetése.

Genetika, környezet és mikrobiom együttese

A szakértők hangsúlyozzák: a gyermekkori ételallergia multifaktoriális betegség. A genetikai hajlam, a környezeti hatások, a bélmikrobiom állapota és a bőr egészsége egyaránt szerepet játszhat.

Ugyanakkor a kutatás korlátai között szerepel, hogy az adatok nagy része magas jövedelmű országokból származik, és nem minden vizsgálat erősítette meg az ételallergiát hivatalos provokációs teszttel.