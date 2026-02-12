Gyermekkori ételallergia: egy apró hiba évekre meghatározhatja a gyerek egészségét

A gyermekkori ételallergia előfordulását vizsgáló tanulmány 190 kutatás adatait elemezte, több mint 2,7 millió gyermek bevonásával, 40 országban. Az eredmények szerint az Egyesült Államokban a gyerekek mintegy 5 százalékánál alakul ki ételallergia 6 éves korig – írja az ABC.
Gyermekkori ételallergia kockázati tényezői – ezek növelhetik a rizikót
A kutatás a kockázati tényezők ételallergia esetén kérdését járta körül, és különbséget tett főbb és kisebb rizikófaktorok között.
Az alábbi tényezők jelentősen növelhetik az allergia kialakulásának esélyét:
- Korai allergiás betegségek, például asztma és ekcéma csecsemőkorban,
- antibiotikum-használat az első hónapban,
- szülői ételallergia vagy egyéb allergiás háttér,
- a tojás, hal, gyümölcs vagy földimogyoró késleltetett bevezetése,
- bizonyos etnikai háttér.
A szakértők szerint az „antibiotikum az első hónapban és ételallergia” közötti összefüggés különösen figyelemre méltó, mivel a korai mikrobiom-fejlődést is befolyásolhatja.
Kisebb kockázati tényezők
Ide tartozik:
- fiúnem
- császármetszés
- elsőszülött státusz
- bizonyos, bőr védőrétegével kapcsolatos genetikai eltérések
A kutatók kiemelik, hogy az összefüggések nem jelentenek közvetlen ok-okozati kapcsolatot, csupán statisztikai társulást.
A leggyakoribb allergének gyermekkorban
A szakirodalom szerint a leggyakoribb allergének közé a tehéntej, a tojás, a földimogyoró és a kagylófélék tartoznak, amelyek már csecsemő- és kisgyermekkorban is heves immunreakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél.
A korai allergén bevezetés 4–6 hónapos korban ugyanakkor a szakértők szerint segíthet a megelőzésben. A jelenlegi ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy amikor a baba elkezdi a szilárd ételek fogyasztását, fontos lehet az allergén típusú ételek fokozatos, ellenőrzött bevezetése.
Genetika, környezet és mikrobiom együttese
A szakértők hangsúlyozzák: a gyermekkori ételallergia multifaktoriális betegség. A genetikai hajlam, a környezeti hatások, a bélmikrobiom állapota és a bőr egészsége egyaránt szerepet játszhat.
Ugyanakkor a kutatás korlátai között szerepel, hogy az adatok nagy része magas jövedelmű országokból származik, és nem minden vizsgálat erősítette meg az ételallergiát hivatalos provokációs teszttel.
Ételallergia: egyre több felnőtt lesz beteg
Ha gyermekként nem szenvedünk ételallergiában vagy ételintoleranciában, még nem biztos, hogy felnőttként is egészségesek maradunk. Az óvodáskorúaknál négyszer gyakrabban alakul ki ételallergia, mint a felnőtteknél, de egyúttal nagyobb valószínűséggel nőnek ki belőle, ahogy idősödnek. Nehéz pontos adatokat kapni a felnőttkori ételallergia előfordulási gyakoriságáról. Az Ausztrál Nemzeti Allergia Tanács szerint minden 50. felnőttből egynél alakul ki allergia valamilyen ételösszetevőtől
Kiderítették, mi áll az ételallergiák hátterében, és ez sokaknak reményt jelenthet
Az ételallergiák hátterében álló immunsejttípust fedeztek fel a belekben. A dendritikus sejtek közé tartozó sejtféleség felelős azért, hogy az immunrendszer ne reagáljon gyulladással az ártalmatlan ételösszetevőkre.