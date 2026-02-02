Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Jó, ha tudja!

Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

gyermekkori fotó

Ön felismeri a világsztárt erről az aranyos fotóról?

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy régi felvétel került elő, amelyen egy kisgyerek látható egy nappaliban, pizsamában, hangszerrel a kezében. A gyermekkori fotó első pillantásra játékos jelenetnek tűnik, de a részletek alapján sokan úgy érzik, ennél jóval többet mesél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyermekkori fotóhírességGrammy-díjas

A gyermekkori fotó középpontjában egy alig pár éves gyerek áll, előtte mikrofon, mellette erősítő, kezében pedig egy méretre szabott gitár. A beállítás szokatlanul tudatos: mintha nemcsak játszana, hanem valóban előadna valamit egy láthatatlan közönségnek. A kép otthoni környezetben, családi falak között készült – írja a Daily Mail.

A fotón nincs tömeg, nincs reflektor, mégis minden a színpadot idézi. A testtartás, a mikrofonhoz való viszony, a hangszer jelenléte azt sugallja, hogy ez a pillanat több lehetett egyszerű gyerekjátéknál. 

Ön felismeri, ki látható ezen a gyermekkori fotón?

Lapozzon, és lelepleződik a nagy igazság.

1 2
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!