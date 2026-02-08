Megölte a 17 éves lányt, majd átadott a rendőröknek egy üveg sört

A baleset egy 17 éves lány halálával végződött, és jól mutatja, milyen következményekkel járhat a felelőtlen döntéshozatal. A gyilkosság ebben az értelemben nem szándékos volt, de elkerülhető lett volna, ha a sofőr nem ül volán mögé – írja a The Sun.

A gyilkosságot elkövető fiú nem csak sört fogyasztott, hanem drogokat is.

Fotó: Unsplash

A balesetet okozó fiatal fiú egy éjszakai szórakozóhelyen ismerkedett meg a lánnyal, majd felajánlotta neki, hogy hazaviszi. Kezdetben a barátokkal együtt indultak el, később azonban a fiú elküldte őket, és egyedül maradt a lánnyal.

A 21 éves férfi ketamint, kokaint, extasyt fogyasztott, valamint jelentős mennyiségű alkoholt ivott az éjszaka folyamán.

Moment drug driver hands police bottle of beer after killing girl, 17, while on cocktail of cocaine, ketamine and ecstasy https://t.co/vLbNVkjXIf — Daily Mail (@DailyMail) February 3, 2026

Egy hegyi úton, a sötétben és esőben elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úrtól és egy korlátnak csapódott, ami áthatolt a szélvédőn. Az autóban ülő lány halálos mellkasi sérüléseket szenvedett, és tragikus módon a helyszínen meghalt. A kiérkező rendőrök a férfit egy sörösüveggel a kezében találták meg az autó mellett tántorogva.

A drog hatása alatt álló fiatal elmondta, hogy a baleset óta már a negyedik sörét fogyasztja, de a baleset előtt nem ivott alkoholt.

A rendőrök megkérték, hogy adja át az italt, majd megszondáztatták és őrizetbe vették. Végül többrendbeli, tudatmódosító szerek hatása alatti gondatlan halálokozás miatt elítélték és több mint 12 évre bevonták a jogosítványát.

