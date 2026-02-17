DNS-vizsgálat vetett véget egy 30 éve húzódó gyilkossági ügynek Indianában

Az áldozatot 1993-ban találták holtan indianapolisi lakásában. A nyomozás szerint az elkövető betört a lakásba, megerőszakolta a nőt, majd 61 késszúrással végzett vele. A holttestet az édesapja fedezte fel; a helyszínen dulakodás nyomai voltak láthatók, felborult bútorokkal és szétszórt tárgyakkal. A rendőrség beszámolója szerint a nő egy nagy vértócsában feküdt. A gyilkosság elkövetője 30 évvel később ismerte be tettét - írja a NY Post.

Hosszú idő után megvan Carmen Van Huss gyilkosa. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Megvan a gyilkos

Az ügy hosszú éveken át megoldatlan maradt, mígnem a korszerű DNS-elemzések áttörést hoztak. A genetikai bizonyítékok Shepherdhez vezettek, akit 2024 augusztusában Missouriban, Columbia városában tartóztattak le, majd kiadták Indianának.

A férfit gyilkossággal és nemi erőszakkal vádolták meg.

A tárgyalás a jövő héten kezdődött volna, ám Shepherd kedden vádalkut nyújtott be, amelyben elismerte a gyilkosságot. Ennek fejében az ügyészség ejtette a további vádpontokat. A Marion megyei ügyész, Ryan Mears közleményében hangsúlyozta: bár semmi sem pótolhatja az áldozat családját ért veszteséget, az ítélet igazságot és lezárást hozhat számukra. A nyilvántartások szerint Shepherdnek már a gyilkosság idején is volt bűnügyi előélete Indianában, később pedig Missouriban is több alkalommal vádolták meg különböző bűncselekményekkel.

A Van Huss család közleményében úgy fogalmazott: bár a vádalku nem volt az elsődleges megoldás számukra, hálásak, hogy 33 év után végre felelősségre vonták a Carmen ellen elkövetett brutális bűncselekmény tetteseit. Hozzátették, semmi sem hozhatja vissza elvesztett szerettüket, de megkönnyebbülést jelent számukra, hogy az igazság végül napvilágra került.