35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

DNS-vizsgálat vetett véget egy 30 éve húzódó gyilkossági ügynek Indianában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Három évtizeddel az elkövetés után pont került egy brutális indianapolisi gyilkosság végére. Pénteken 45 év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki 1993-ban megerőszakolt és meggyilkolt egy fiatal nőt. Az 53 éves Dana Shepherd a múlt hónapban vádalkut kötött, amelyben beismerte a gyilkosságot.
Az áldozatot 1993-ban találták holtan indianapolisi lakásában. A nyomozás szerint az elkövető betört a lakásba, megerőszakolta a nőt, majd 61 késszúrással végzett vele. A holttestet az édesapja fedezte fel; a helyszínen dulakodás nyomai voltak láthatók, felborult bútorokkal és szétszórt tárgyakkal. A rendőrség beszámolója szerint a nő egy nagy vértócsában feküdt. A gyilkosság elkövetője 30 évvel később ismerte be tettét - írja a NY Post.

gyilkos
Hosszú idő után megvan Carmen Van Huss gyilkosa. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Megvan a gyilkos

Az ügy hosszú éveken át megoldatlan maradt, mígnem a korszerű DNS-elemzések áttörést hoztak. A genetikai bizonyítékok Shepherdhez vezettek, akit 2024 augusztusában Missouriban, Columbia városában tartóztattak le, majd kiadták Indianának. 

A férfit gyilkossággal és nemi erőszakkal vádolták meg.

A tárgyalás a jövő héten kezdődött volna, ám Shepherd kedden vádalkut nyújtott be, amelyben elismerte a gyilkosságot. Ennek fejében az ügyészség ejtette a további vádpontokat. A Marion megyei ügyész, Ryan Mears közleményében hangsúlyozta: bár semmi sem pótolhatja az áldozat családját ért veszteséget, az ítélet igazságot és lezárást hozhat számukra. A nyilvántartások szerint Shepherdnek már a gyilkosság idején is volt bűnügyi előélete Indianában, később pedig Missouriban is több alkalommal vádolták meg különböző bűncselekményekkel.

A Van Huss család közleményében úgy fogalmazott: bár a vádalku nem volt az elsődleges megoldás számukra, hálásak, hogy 33 év után végre felelősségre vonták a Carmen ellen elkövetett brutális bűncselekmény tetteseit. Hozzátették, semmi sem hozhatja vissza elvesztett szerettüket, de megkönnyebbülést jelent számukra, hogy az igazság végül napvilágra került. Az Origo korábban egy olyan sokkoló gyilkossági ügyről is írt, ahol a feleség holtteste a ház falában lapult.

 

