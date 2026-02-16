Megrázó gyilkosság egy szállodában – anya lőtte le gyermekét

A rendőrség közlése szerint a gyilkosság a Rio Hotel & Casino egyik szobájában történt. A nő és gyermeke a verseny miatt érkezett a városba, azonban nem jelentek meg a megmérettetésen, ami miatt a környezetük aggódni kezdett. A hatóságok úgy vélik, hogy a harmincas éveiben járó anya szombat késő este lőtte le lányát, majd magával is végzett. A nyomozás jelenleg is folyamatban van – tájékoztat a New York Post.

A gyilkosság ügyében nyomoznak a hatóságok, miután az anya lelőtte lányát

Fotó: AFP

Gyilkosság rázta meg Las Vegast

A rendőrség vasárnap fedezte fel a két holttestet a szállodai szobában. A helyszínen egy levelet találtak, amelyet a hatóságok búcsúlevélként kezelnek. A körülmények vizsgálata a gyilkossági csoport feladata, a részletek tisztázása még tart.

