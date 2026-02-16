Megrázó gyilkosság egy szállodában – anya lőtte le gyermekét

Hírlevél
Egy anya és kiskorú lánya holttestére bukkantak egy Las Vegas-i szállodában, miután nem jelentek meg egy mazsorettversenyen. A hatóságok szerint a gyilkosság a hétvégén történhetett, a helyszínen egy feltételezett búcsúlevelet is találtak.
gyilkossággyilkos anyaAmerikalövés

A rendőrség közlése szerint a gyilkosság a Rio Hotel & Casino egyik szobájában történt. A nő és gyermeke a verseny miatt érkezett a városba, azonban nem jelentek meg a megmérettetésen, ami miatt a környezetük aggódni kezdett. A hatóságok úgy vélik, hogy a harmincas éveiben járó anya szombat késő este lőtte le lányát, majd magával is végzett. A nyomozás jelenleg is folyamatban van – tájékoztat a New York Post.

gyilkosság
A gyilkosság ügyében nyomoznak a hatóságok, miután az anya lelőtte lányát
Fotó: AFP

Gyilkosság rázta meg Las Vegast

A rendőrség vasárnap fedezte fel a két holttestet a szállodai szobában. A helyszínen egy levelet találtak, amelyet a hatóságok búcsúlevélként kezelnek. A körülmények vizsgálata a gyilkossági csoport feladata, a részletek tisztázása még tart.

A lány a Utah Xtreme Cheer csapat tagja volt. A szervezet korábban közösségi oldalán jelezte, hogy egyik sportolójuk és édesanyja eltűnt Las Vegasban a verseny előtt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

