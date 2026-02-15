Gyilkosság 1996-ból: 30 év után bukott le a gyilkos, akár halál is várhat rá

A gyilkosság áldozata a 23 éves Claudia Guevara volt, aki 1996 februárjában tűnt el, miután El Monte városában egy buszmegállónál kitették. Holttestét másnap találták meg meztelenül egy vízelvezető árokban; a fiatal nőt szexuálisan bántalmazták, majd nyakon szúrták – írj a NewYorkPost.

A gyilkosság ügyében a család 30 év várakozás után végre közelebb kerülhet a megnyugváshoz Fotó:Illusztráció/Unplash

Claudia Guevara eltűnése után azonnal megindult a nyomozás, ám az akkori technológia nem tette lehetővé az elkövető azonosítását. A gyilkosság ügye évekre megakadt, és klasszikus döglött aktaként tartották nyilván.

DNS hozta meg az áttörést

A nyomozók az elmúlt években újraelemezték a bizonyítékokat, és korszerű DNS-vizsgálatot végeztek. Ennek eredményeként a hatóságok Brian Waltont, egy ma 63 éves férfit hoztak összefüggésbe a gyilkossággal — úgy, hogy a vádirat szerint nem ismerte az áldozatot.

Súlyos vádak, életfogytiglan is jöhet

A férfit egy rendbeli gyilkossággal vádolták meg, különleges súlyosbító körülményekkel: nemi erőszak és szodómia elkövetése közben történt emberölés miatt. Amennyiben minden vádpontban bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá feltételes szabadlábra helyezés nélkül — de akár halálbüntetés kiszabása is szóba kerülhet.

„Soha nem adtuk fel”

A Los Angeles megyei ügyészség közlése szerint az áldozat családja közel 30 éven át várt arra a telefonhívásra, amely végül igazságot szolgáltatott. A hatóságok hangsúlyozták: a gyilkosság hiába számított hideg ügynek, a nyomozók sosem adták fel az elkövető felelősségre vonását.

