Több mint négy évtized után oldották meg a rejtélyes gyilkossági ügyet

Egy 44 éve megoldatlan gyilkosság végére került pont az Egyesült Államokban. Sarah Geer, egy 13 éves lány brutális halála az 1980-as évek elején sokáig rejtély maradt, ám a modern DNS-technológia és egy eldobott cigaretta végül elvezette a nyomozókat az elkövetőhöz – írja a Bors.

44 év után oldották meg Sarah Geer gyilkossági ügyét – Fotó: Unsplash

Hogyan sikerült 44 év után megoldani a gyilkossági ügyet?

Sarah Geer 1982. május 23-án egy barátja házából indult a belváros felé, amikor egy sikátorból megszólította a tettes, és brutálisan megölte. A lány holttestét másnap találták meg, de az ügy hosszú évtizedekig megoldatlan maradt. 2003-ban a kaliforniai igazságügyi minisztérium DNS-profilt készített, de az elkövető ekkor még nem volt azonosítható, így az ügy megint elakadt. 2021-ben az FBI családi DNS-adatbázisok segítségével szűkítette a gyanúsítottak körét, majd egy eldobott cigaretta alapján azonosították és letartóztatták az elkövetőt, James Oliver Unickot. A bíróság február 13-án életfogytiglanra ítélte Unickot, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az ítéletet azon a napon hirdették ki, amikor Sarah 57. születésnapja lett volna; az áldozat szerettei felolvasáskor halkan suttogták: „boldog születésnapot”.

A kerültei ügyész az esetet az esküdtszék elé terjesztett legdermesztőbb ügynek nevezte.

