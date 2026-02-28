Hírlevél
gyilkosság

Hiába tervelt ki ravasz alibit, kiderült, hogy brutális meggyilkolta terhes barátnőjét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sokkoló fordulatot vett a tárgyalás annak a férfinak az ügyében, akit várandós barátnője brutális meggyilkolásával vádolnak. Az ügyészség szerint a vádlott napokkal korábban rögzítette azt a videót, amelyet később élő közvetítésnek álcázva próbált alibiként felhasználni a gyilkossági ügyben.
gyilkosságalibiterhes barátnő

A 36 éves Stephen McCullagh tagadja, hogy ő ölte volna meg 32 éves partnerét, Natalie McNallyt, aki 15 hetes terhes volt közös gyermekükkel. A vád szerint azonban a férfi hideg számítással, előre kitervelten végzett a nővel, vagyis gyilkossággal gyanúsítják – írja a Sky News

A gyilkossággal vádolt Stephen McCullagh streamelés közben – Fotó: X
A gyilkossággal vádolt Stephen McCullagh streamelés közben
Fotó: X

Szokatlan alibivel próbált kibújni a gyilkosság vádja alól

A bíróságon elhangzott, hogy miközben McNallyt otthonában, az észak-írországi Lurgan városában halálra késelték, megfojtották és súlyos ütésekkel bántalmazták, addig a vádlott látszólag otthonából közvetített élőben, videojátékozás és sörözés közben. 

A streamen a férfi többek között a Grand Theft Auto V-vel játszott, és azt a benyomást keltette, hogy valós időben sugároz.

Az ügyészség állítása szerint azonban a felvétel nem élő volt: a hatórás videót december 14-én rögzítették, majd 18-án „élőként” sugározták a férfi YouTube-csatornáján. A digitális igazságügyi szakértő szerint a számítógépes vizsgálat egyértelműen arra utal, hogy előre elkészített anyagot tettek közzé élő adásként, majd a fájlt később törölték.

A vád szerint a férfi álruhában busszal utazott a mintegy 50 kilométerre lévő településre, gyalog ment áldozata házához, majd a gyilkosság után taxival tért vissza. Másnap este pedig ő maga hívta a segélyhívót.

A korábbi tárgyalási napon az is elhangzott, hogy az áldozat hosszan tartó, különösen kegyetlen bántalmazás áldozata lett: nyaki szúrásokat, fojtogatást és súlyos fejsérüléseket szenvedett el. Az ügyészség szerint a bűncselekmény „megtervezett, kiszámított és előre kitervelt” volt.

