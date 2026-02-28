Hiába tervelt ki ravasz alibit, kiderült, hogy brutális meggyilkolta terhes barátnőjét

A 36 éves Stephen McCullagh tagadja, hogy ő ölte volna meg 32 éves partnerét, Natalie McNallyt, aki 15 hetes terhes volt közös gyermekükkel. A vád szerint azonban a férfi hideg számítással, előre kitervelten végzett a nővel, vagyis gyilkossággal gyanúsítják – írja a Sky News.

A gyilkossággal vádolt Stephen McCullagh streamelés közben

Fotó: X

Szokatlan alibivel próbált kibújni a gyilkosság vádja alól

A bíróságon elhangzott, hogy miközben McNallyt otthonában, az észak-írországi Lurgan városában halálra késelték, megfojtották és súlyos ütésekkel bántalmazták, addig a vádlott látszólag otthonából közvetített élőben, videojátékozás és sörözés közben.

A streamen a férfi többek között a Grand Theft Auto V-vel játszott, és azt a benyomást keltette, hogy valós időben sugároz.

Az ügyészség állítása szerint azonban a felvétel nem élő volt: a hatórás videót december 14-én rögzítették, majd 18-án „élőként” sugározták a férfi YouTube-csatornáján. A digitális igazságügyi szakértő szerint a számítógépes vizsgálat egyértelműen arra utal, hogy előre elkészített anyagot tettek közzé élő adásként, majd a fájlt később törölték.

Footage of the Stephen McCullagh 'live stream' that is part of the case against the Lisburn man accused of murdering Natalie McNally.



The prosecution case is that the live stream was a 'false alibi' as it was actually pre-recorded.



This short clip was released to the media on… pic.twitter.com/Nl1XJWd9eO — The Irish News (@irish_news) February 25, 2026

A vád szerint a férfi álruhában busszal utazott a mintegy 50 kilométerre lévő településre, gyalog ment áldozata házához, majd a gyilkosság után taxival tért vissza. Másnap este pedig ő maga hívta a segélyhívót.

A korábbi tárgyalási napon az is elhangzott, hogy az áldozat hosszan tartó, különösen kegyetlen bántalmazás áldozata lett: nyaki szúrásokat, fojtogatást és súlyos fejsérüléseket szenvedett el. Az ügyészség szerint a bűncselekmény „megtervezett, kiszámított és előre kitervelt” volt.

