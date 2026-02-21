Életbiztosítást sürgetett, majd jött a mérgezés – bilincsben vitték el a brit influenszert

Az eset 2026 januárjában került a hatóságok látókörébe a spanyolországi Mallorcán, Palma városában. A 45 éves Amanda Jeffrey ellen gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás, miután férje, Victor azt állította, hogy felesége nyugtatókat kevert a borába. A férfi több napra kórházba került, az orvosi vizsgálatok pedig idegen anyagok jelenlétét mutatták ki a szervezetében.

Gyilkossági kísérlet gyanúja: borba kevert nyugtató miatt vitték bíróság elé a brit influenszert

Fotó: The Sun / Video / Képkivágás

Borba kevert nyugtatók – kórházba került a férj

Victor vallomása szerint a történtek 2026. január 10-én kezdődtek, amikor felesége két pohár bort töltött ki, majd arra kérte, hogy az egyikből igyon, mert „abban több van”. A férfi állítása szerint a bor íze kellemetlen volt, de felesége ragaszkodott ahhoz, hogy megigya. Nem sokkal később mély álomba zuhant, majd kórházba szállították.

Az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy szervezetében jelentős mennyiségű nyugtató hatású gyógyszer volt jelen, amelyeket Victor tagadása szerint nem vett be önként.

Borba keverte a nyugtatót, úgy akarta megmérgezni a férjét

Fotó: Diogo Brandao / Unsplash

Életbiztosítás és gyanús nyomásgyakorlás

A nyomozás során kiderült, hogy a férfinak végrendelete volt, amelyben testvérét nevezte meg végrehajtónak.

Vallomása szerint felesége korábban többször is sürgette, hogy kössön életbiztosítást, ami tovább erősítette a gyilkossági kísérlet gyanúját a hatóságokban.

Bilincsben vezették a bíróság elé

Amanda Jeffrey-t szerdán vették őrizetbe, majd csütörtökön bilincsben vezették a palma-i bíróság elé.

A bíró végül szabadlábra helyezte, ugyanakkor távoltartási végzést rendelt el, amely megtiltja számára, hogy férje közelébe menjen vagy vele kapcsolatba lépjen.

Az influenszer eddig nem tett nyilvános nyilatkozatot az ügyben.

Kettős élet az online térben

A közel 400 ezer követővel rendelkező nő néhány hónappal korábban még meghitt hangvételű posztban ünnepelte házassági évfordulóját, „örök szerelemről” és összetartozásról írva. Amanda Jeffrey ismert angoltanár, szerző és dokumentumfilmes, rendszeresen szerepelt spanyol televíziós műsorokban, és aktívan építette közösségi médiás jelenlétét.

Folytatódik a nyomozás

A spanyol hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy körülményeit, és nem zárják ki, hogy további bizonyítékok kerülnek elő. A pár Palmában él, és egy közös gyermekük is van. Az, hogy valóban gyilkossági kísérlet történt-e, a nyomozás lezárása után derülhet ki.