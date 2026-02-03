Luxusnyaralásból rémálom: hányás és hasmenés miatt 200-an megbetegedtek egy hajón

Súlyos gyomorvírus-fertőzés ütötte fel a fejét egy luxus óceánjárón: körülbelül 200 utas betegedett meg. A Southampton és norvég fjordok közti 10 éjszakás út így teljes káoszba torkollt – írja a DailyMail.

Gyomorvírus ütötte fel a fejét egy luxushajón (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Gyomorvírus a luxushajó fedélzetén

Az érintett utasok szerint a hajón naponta hallhatták a közleményeket az esetek növekvő számáról, miközben a személyzet szigorú higiéniai protokollokat vezetett be.

A fedélzeten tartózkodó 1 250 utas és 537 fős személyzet körülbelül 11 százalékát érintette a fertőzés, amely hányingert, hányást és hasmenést okozott.

A Fred Olsen Cruise Lines luxushajóján öt éttermet lezártak, a programokat törölték, és a közös játékokat, könyveket zárolták. Az utasok beszámolói szerint a rossz időjárás tovább nehezítette a kikötést a Shetland-szigetek híres vikingfesztiválján, az Up Helly Aa-n. Többen két napig a kabinjukban maradtak, és orvosi felügyelet mellett pihentek, mivel a vírus súlyos tüneteket okozott. A Fred Olsen Cruise Lines azonnali intézkedéseket vezetett be a további terjedés megakadályozására, és a hajót alaposan kitakarítják a következő út előtt, hangsúlyozva, hogy a vendégek és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont.

