Bepöccent a gyorséttermi menedzser: kukával és sültkrumplis kosárral verte szét a vendéget

Az eset a Whataburger egyik éttermében történt, a Dallas-tól mintegy 160 kilométerre fekvő Paris városában. A 41 éves Anthony William Newhuis először szóváltásba keveredett a személyzettel, majd a rendőrök felszólítására távozott az étteremből. A beszámolók szerint azonban dühösen megfogadta: vissza fog térni, és elégtételt vesz a menedzseren, amint a járőrök elhagyják a helyszínt. Nem sokkal később valóban visszarontott a gyorsétterembe – ekkor már láthatóan ittas állapotban –, és rátámadt az egyik alkalmazottra, számolt be az esetről a New York Post.

A gyorsétterem menedzsere egy szemetes kukával ütlegelte a földre került, ittasan kötekedő vendéget – Fotó: YouTube/ WFAA

Kukacsapás és fejre mért ütés

A felvételen jól látszik, ahogy a menedzser megragad egy nagyméretű szemetes kukát, és teljes erőből lesújt vele a támadóra, miközben a háttérben a dolgozók kétségbeesetten kiabálnak, hogy valaki nyomja meg a pánikgombot. Egy szemtanú szerint a dulakodás elején egy másik alkalmazott egy fém sültkrumplis kosárral vágta fejbe a férfit, amitől az a földre zuhant. A jelenet kaotikus és brutális volt – a vendégek döbbenten nézték végig az összecsapást.

A kiérkező rendőrök a férfit az étterem hátsó parkolójában találták meg, fején vérző sérüléssel. A hatóságok testi sértés, garázdaság és ittas rendzavarás miatt vették őrizetbe. A balhé azonban a rácsok mögött sem ért véget: a férfi a jelentések szerint elárasztotta vízzel a zárkákat, ezért 750 dolláros (240 ezer forint) rongálási büntetést is a nyakába varrtak.

Megszólalt a gyorsétterem

A Whataburger szóvivője közölte: számukra a vendégek és a dolgozók biztonsága az elsődleges.

Az ilyen incidenseket rendkívül komolyan vesszük, és teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal

– foglalta össze az étteremlánc véleményét.

Az eset újabb példája annak, amikor éttermi dolgozók kényszerülnek megvédeni magukat agresszív vendégekkel szemben. Nemrég a Chipotle Mexican Grill egyik connecticuti egységében tört ki hasonló tömegverekedés, miután egy feldühödött vendég a pult mögé rontott.

A mostani eset videója azóta is futótűzként terjed a közösségi médiában – a kommentelők pedig hevesen vitatkoznak: önvédelem volt, vagy túl messzire mentek a dolgozók?