Gyújtogatás: cigarettázva várta, hogy elnyeljék a lángok az épületet

A biztonsági kamerák felvételei szerint Shane Wilson 2025. augusztus 4-én este 19:30 körül sétált fel a lépcsőn a Bournemouth International Centre hátsó részéhez. A férfi egy oszlop mögé húzódva öngyújtóval meggyújtott egy halom fonott széket – írj a DailyMail.

Gyújtogatás a parton – a férfi cigarettázva figyelte a 24 milliós pusztítást, miközben mögötte tombolt a tűz

Gyújtogatás a parton – cigarettázva nézte végig a pusztítást

A gyújtogatás pillanatok alatt komoly tűzzé fajult. Vastag fekete füst lepte el az épület mögötti területet, a lángok pedig gyorsan terjedtek a koncert- és konferenciaközpont hátsó részén.

A döbbenetes jelenet azonban itt nem ért véget. Wilson nem menekült el a helyszínről, hanem komótosan odasétált egy padhoz, leült, majd rágyújtott egy cigarettára. Még akkor sem mozdult, amikor a sűrű füst már körbevette.

A biztonsági személyzet 19:39-kor érkezett, és arcukat eltakarva, a füsttől védekezve vezették el a férfit a veszélyes területről.

Több tízezer fontos kár – csak a szerencsén múlt, hogy nem lett tragédia

A tűz mintegy közel 24 millió forint értékű kárt okozott a tengerparti konferenciaközpontban. Az ügyészség szerint „csak a szerencsén múlt”, hogy a dolgozók már elhagyták az épületet a gyújtogatás idején. Az elkövető ugyanis nem tudhatta, hogy az épület teljesen üres.

A bíróságon elhangzott: a vádlott 38 korábbi elítéléssel és 120 bűncselekménnyel rendelkezik. Beismerte a gyújtogatást, amiért két év és két hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.

Letartóztatása után azt állította, hogy korábban ellopták a telefonját, és hangokat hallott a fejében, amelyek arra utasították, hogy gyújtsa fel a székeket. Védője szerint alkoholproblémákkal küzdött, hajléktalan volt, mentális egészségügyi válságban szenvedett, és gyógyszerhez sem jutott, mert nem volt háziorvosa.

Ian Jeffries, a brit ügyészség vezető ügyésze hangsúlyozta: a gyújtogatás súlyos és felelőtlen cselekedet volt, amely egyértelmű életveszélyt jelentett, és akár katasztrofális következményekkel is járhatott volna.

