Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

gyümölcs

Ha vérhígítót szed, kerülje ezt a gyümölcsöt!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy apró, bogyós gyümölcs komoly figyelmet kapott, miután friss kutatások szerint meglepően nagy hatással lehet az egészségünkre. A szakértők azt állítják, ez a gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívre, az agyra és az emésztésre is jó hatással lehet, viszont van, akinek érdemes kerülni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyümölcsegészségszívvéráfonya

Ráadásul nem kell kilószámra enni belőle, már egy kisebb napi adag is rendkívül jótékony hatású lehet. Úgy tűnik, a gyümölcs rendszeres fogyasztása belülről támogatja a szervezet működését, és akár idősebb korban is látványos javulást hozhat írja a Daily Mail.

bogyós gyümölcsök, áfonya
Az áfonya az a gyümölcs, ami rendkívül jótékony hatást gyakorol a szív- és érrendszerre, de kockázatos a vérhígítót szedők sázmára.
Fotó: Shutterstock

A gyümölcs, ami kívül kicsi, de belül óriási erő rejlik benne

Egy friss elemzés szerint az áfonya szinte az egész testre jótékony hatással lehet. Már néhány órával egy adag elfogyasztása után javulhat az erek működése, hosszabb távon pedig a szív- és érrendszer is profitálhat belőle.

A bogyó tele van rosttal, C- és K-vitaminnal, de az igazi „titkos fegyvere” az antocián nevű természetes növényi anyag.

Ez adja a mélylila színt, és ez segíthet abban is, hogy a vérerek rugalmasabbak legyenek. Egy 12 hetes vizsgálatban az idősebb résztvevők, akik rendszeresen fogyasztottak áfonyaport, jobb memóriát és koncentrációt mutattak. Még a vérnyomásuk is kedvezőbben alakult azokhoz képest, akik csak placebót kaptak.
A kutatók szerint

 az áfonya a bélflórára is jó hatással lehet, sőt, szinte probiotikumként viselkedik.

Napi nagyjából 200 gramm már elég lehet a kedvező hatásokhoz, de fél kiló elfogyasztásától sem várhatunk csodát. Frissen, fagyasztva vagy akár turmixban is működik, viszont vérhígítót szedőknek és érzékeny bélrendszerűeknek érdemes odafigyelniük a mennyiségre.

Lassíthatja az öregedési folyamatokat

Az antioxidáns és polifenol tartalom révén az áfonya szerepet játszhat a sejtkárosodások mérséklésében, ami összefüggésbe hozható a biológiai öregedés lassulásával.

A vörös áfonya is csodákra képes

A vörös áfonyában található  flavonoidok képesek megakadályozni az E. coli baktériumok tapadását és elszaporodását a húgyutak falán, így azok természetes úton, vizelettel távoznak. Fogainkat is ápolja. Gátolja a lepedékképződést és a baktériumok megtelepedését , így könnyedén kivédhető a fogszuvasodás és az ínygyulladás. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!