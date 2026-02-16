Ha vérhígítót szed, kerülje ezt a gyümölcsöt!

Ráadásul nem kell kilószámra enni belőle, már egy kisebb napi adag is rendkívül jótékony hatású lehet. Úgy tűnik, a gyümölcs rendszeres fogyasztása belülről támogatja a szervezet működését, és akár idősebb korban is látványos javulást hozhat – írja a Daily Mail.

Az áfonya az a gyümölcs, ami rendkívül jótékony hatást gyakorol a szív- és érrendszerre, de kockázatos a vérhígítót szedők sázmára.

Fotó: Shutterstock

A gyümölcs, ami kívül kicsi, de belül óriási erő rejlik benne

Egy friss elemzés szerint az áfonya szinte az egész testre jótékony hatással lehet. Már néhány órával egy adag elfogyasztása után javulhat az erek működése, hosszabb távon pedig a szív- és érrendszer is profitálhat belőle.

A bogyó tele van rosttal, C- és K-vitaminnal, de az igazi „titkos fegyvere” az antocián nevű természetes növényi anyag.

Ez adja a mélylila színt, és ez segíthet abban is, hogy a vérerek rugalmasabbak legyenek. Egy 12 hetes vizsgálatban az idősebb résztvevők, akik rendszeresen fogyasztottak áfonyaport, jobb memóriát és koncentrációt mutattak. Még a vérnyomásuk is kedvezőbben alakult azokhoz képest, akik csak placebót kaptak.

A kutatók szerint

az áfonya a bélflórára is jó hatással lehet, sőt, szinte probiotikumként viselkedik.

Napi nagyjából 200 gramm már elég lehet a kedvező hatásokhoz, de fél kiló elfogyasztásától sem várhatunk csodát. Frissen, fagyasztva vagy akár turmixban is működik, viszont vérhígítót szedőknek és érzékeny bélrendszerűeknek érdemes odafigyelniük a mennyiségre.

Lassíthatja az öregedési folyamatokat

Az antioxidáns és polifenol tartalom révén az áfonya szerepet játszhat a sejtkárosodások mérséklésében, ami összefüggésbe hozható a biológiai öregedés lassulásával.

A vörös áfonya is csodákra képes

A vörös áfonyában található flavonoidok képesek megakadályozni az E. coli baktériumok tapadását és elszaporodását a húgyutak falán, így azok természetes úton, vizelettel távoznak. Fogainkat is ápolja. Gátolja a lepedékképződést és a baktériumok megtelepedését , így könnyedén kivédhető a fogszuvasodás és az ínygyulladás.