Ezért nem zárul le az orosz–ukrán konfliktus – gyomorforgató részletek láttak napvilágot

2026. február 24-én mutatták be az Uránia színházban Tősér Ádám: Baljós közelség című alkotását. A dokumentumfilm az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára készült, abból a célból, hogy szemléltesse azt, amit nagyon sokan elfelejtenek: a testvérháború miatt családok mentek tönkre, sorsok pecsételődtek meg és álmok foszlottak szét.
Ha a múltunkat megértjük, jobban tudjuk feldolgozni, mi történik a jelenben
– fogalmazott Tősér Ádám, a film rendezője. Hozzátette: Ha a jelent akarjuk megérteni, értsük meg azt, ami az emberekkel történik.
És ez nem csak a kárpátaljai magyarokról, az orosz vagy ukrán katonákról vagy az ott élők helyzetéről szól. Itt a hangsúly rajtunk is van, magyar embereken.
„Nem tudjuk mindenki problémáját megoldani”
A háború maga a mindennapok emberi tragédiája, ezzel a magyarok tragédiája is. A Baljós közelség így válik tökéletes címmé, hiszen emlékeztet minket arra, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy belekerüljünk egy olyan háborúba, ami nem a miénk!
Ez rólunk szól
– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Kiemelte: A magyar kormány feladata az, hogy a magyar embereket képviselje. Egy ország józan eszű vezetése sem döntene úgy, hogy más országoknak tesz jót, főleg nem a saját népe kárán.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt azonban kínosan kerüli a háborúról felmerülő geopolitikai és gazdasági kérdések megválaszolását – erről Kiszelly Zoltán politológus beszélt.
Miért nincs még vége a háborúnak?
Talán ez a legfontosabb kérdés, hiszen évek óta megy a huzavona a béke kérdéséről. Tősér Ádám is elmondta, abban reménykedett, hogy mire bemutatja filmjét, már lezárul a háború.
Kiszelly Zoltán erős párhuzamot vont a háború európai hatása és a migráció európai hatása között. Amikor elkezdődött az illegális bevándorlás, azt mondták Brüsszelben, hogy nincs tömeges migráció, nem lesz ebből Európának komoly problémája. Ezután mégis milliók áramlottak be az unióba.
Ebből is látszik, hogy most még most sem láthatjuk teljesen, hogy meddig eszkalálódhat ez a konfliktus.
Meggazdagodás mások nyomorúságán, mások halálán:
A dokumentumfilmben elhangzott beszámolók alapján:
- Az ukrajnai lakosság közel 10 éve fizet adót a katonaság fenntartására, hogyha háborús helyzet alakul ki, a felesküdött katonák menjenek a frontra, ne a civilek. Ehelyett kényszersorozás zajlik, olyan szintű brutalitással, amit az átlag ember el sem tud képzelni. Civileket visznek el erőszakkal, megszégyenítve, minden emberi méltóságuktól megfosztva. Vagy fizetnek, vagy mehetnek a harcvonalba.
A „helyszíni díj” 5000 euró (~ 1,9 millió forint), az utólagos 15000 euró (~ 5,6 millió forint).
- A harcképtelennek nyilvánítottaknak – többségében végtagvesztést szenvedettek – 3 havonta kell új igazolást kérniük az orvostól, miszerint nem sorozhatók be. Nekik már a rendelő ajtajában álló biztonsági őrnek ki kell fizetniük 400 eurót (~ 150 ezer forint), csak azért hogy az orvoshoz bejussanak.
- A háborúban elesettek családjai, háborús kártérítésre jogosultak, de az ukrán vezetés még ezt is sajnálja: a fronton életét vesztett katonákat tömegsírokba dobják, családjaikat nem is értesítik halálukról, így elkerülve a kártérítés összegének kifizetését.
- Emellett embertelen bánásmóddal kell szembesülniük: sokszor nem kapnak fegyvereket, illetve többször fordul elő, hogy utánpótlás sem érkezik.
Ezek a tényezők mind a pénz körül forognak. A céljuk a meggazdagodás mások nyomorúságán, mások halálán.
„A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz”
Az Európai Unió országai megszavazták, hogy 90 milliárdos hadikölcsönt adnak Ukrajnánk – ebből következik hogy Zelenszkijnek nincs pénze a háborúhoz. Ezt Magyarország, Csehország és Szlovákia is elutasította.
Ez talán az egyik legfőbb oka annak, ami miatt Ukrajnát felvennék az EU-ba. Ezután már nem kell magyarázkodni sem, hogy mire ment el a sok pénz – erről beszélt Orbán Balázs, aki azt is megfogalmazta, hogy
Ukrajna EU-s csatlakozása egyet jelentene egy európai–orosz háborúval.
Orbán Balázs elmondta, hogy az országok akik eddig támogatták, nem fogják hagyni az eddig „befektetett” pénzüket elveszni. Ez egy stratégia, hiszen Ukrajnán keresztül vezet az útjuk a győzelem felé.
A nyugati háborús elitnek a célja egy orosz rezsimváltás, majd utána a háború megfizettetése és az orosz ásványkincsek megszerzése.
Viszont Ukrajna EU-s csatlakozás nem csak az uniónak az érdeke. Zelenszkijnek fel kell mutatni valamit a saját népének, hogy mégis miért háborúzik még mindig – erről is beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója.
A film záróidézete:
Nem adnék előnyt sem a kisorosznak [ukránnak], sem az orosznak: mindkettőjük természetét bőségesen megajándékozta Isten, és mintha direkt, mindegyikük tartalmazná azt, ami a másikból hiányzik, – ami világos jel arra, hogy kiegészítsék egymást. Ezért kapták a múltjukat másképp, hogy külön-külön fejlődjenek a jellemeik, majd egyesülve valami tökéleteset alkossanak az emberiségben
~ Nyikolaj Vasziljevics Gogol