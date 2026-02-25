Ezért nem zárul le az orosz–ukrán konfliktus – gyomorforgató részletek láttak napvilágot

2026. február 24-én mutatták be az Uránia színházban Tősér Ádám: Baljós közelség című alkotását. A dokumentumfilm az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulójára készült, abból a célból, hogy szemléltesse azt, amit nagyon sokan elfelejtenek: a testvérháború miatt családok mentek tönkre, sorsok pecsételődtek meg és álmok foszlottak szét.

Baljós közelség: Az orosz–ukrán háborút bemutató dokumentumfilm

Fotó: Origo

Ha a múltunkat megértjük, jobban tudjuk feldolgozni, mi történik a jelenben

– fogalmazott Tősér Ádám, a film rendezője. Hozzátette: Ha a jelent akarjuk megérteni, értsük meg azt, ami az emberekkel történik.

És ez nem csak a kárpátaljai magyarokról, az orosz vagy ukrán katonákról vagy az ott élők helyzetéről szól. Itt a hangsúly rajtunk is van, magyar embereken.

„Nem tudjuk mindenki problémáját megoldani”

A háború maga a mindennapok emberi tragédiája, ezzel a magyarok tragédiája is. A Baljós közelség így válik tökéletes címmé, hiszen emlékeztet minket arra, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy belekerüljünk egy olyan háborúba, ami nem a miénk!

Ez rólunk szól

– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Kiemelte: A magyar kormány feladata az, hogy a magyar embereket képviselje. Egy ország józan eszű vezetése sem döntene úgy, hogy más országoknak tesz jót, főleg nem a saját népe kárán.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt azonban kínosan kerüli a háborúról felmerülő geopolitikai és gazdasági kérdések megválaszolását – erről Kiszelly Zoltán politológus beszélt.

Miért nincs még vége a háborúnak?

Talán ez a legfontosabb kérdés, hiszen évek óta megy a huzavona a béke kérdéséről. Tősér Ádám is elmondta, abban reménykedett, hogy mire bemutatja filmjét, már lezárul a háború.

Kiszelly Zoltán erős párhuzamot vont a háború európai hatása és a migráció európai hatása között. Amikor elkezdődött az illegális bevándorlás, azt mondták Brüsszelben, hogy nincs tömeges migráció, nem lesz ebből Európának komoly problémája. Ezután mégis milliók áramlottak be az unióba.

Ebből is látszik, hogy most még most sem láthatjuk teljesen, hogy meddig eszkalálódhat ez a konfliktus.