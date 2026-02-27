Turisták szorultak csapdába egy hadihajón – videón a drámai mentés

Egy második világháborús hadihajó, amely ma múzeumhajóként működik a dél-karolinai Mount Pleasantnél, különös helyzetbe került. A hajófeljáró összeomlása miatt a látogatók nem tudtak visszajutni a partra - tájékoztat a Fox Weather.

A második világháborús hadihajó súlyos csatákat is túlélt - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mi történt a dél-karolinai hadihajón?

Az eset a Mount Pleasantnél horgonyzó USS Laffey fedélzetén történt. A Dél-Karolina államban található történelmi rombolón körülbelül harminc ember tartózkodott, amikor a hajóhoz vezető feljáró a vízbe zuhant. A látogatók a fedélzeten rekedtek, amíg a mentőegységek meg nem érkeztek.

A hivatalos tájékoztatás szerint az incidens idején erős, akár 40 km/órás széllökések voltak a térségben. A nagy erejű szél miatt a hajó egyik kikötőkötele elszakadt, ami instabillá tette a szerkezetet, és végül a hajófeljáró összeomlásához vezetett. A pontos műszaki okokat vizsgálják.

Hogyan mentették ki az embereket a hadihajóról?

A tűzoltói mentés során létrás tűzoltóautót használtak, amelynek segítségével a legtöbb embert biztonságosan lehozták a fedélzetről. Egy személy esetében beülőhevederes biztosításra is szükség volt. Az akció gyors és szakszerű volt, sérülés nem történt.

Hol található ma a USS Laffey hadihajó?

A hajó ma a Patriots Point Naval & Maritime Museum részeként működik múzeumhajóként Mount Pleasantnél, Dél-Karolina államban. Látogatók ezrei keresik fel évente, hogy megismerjék történetét.

