Egy romváros közepén készül a brit hadsereg a háborúra

A brit hadsereg egy különleges kiképzőfaluban készíti fel katonáit az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján. A Salisbury Plain területén található létesítményben hónapok óta gyakorolják a városi hadviselést, a közelharcot és az épületek megtisztítását. A hadsereg célja, hogy a lehető legéletszerűbb körülmények között készítse fel az egységeket egy esetleges kelet-európai bevetésre – írja a Daily Mail.

Így készül a brit hadsereg az ukrán típusú városi háborúra

A Wiltshire megyében fekvő Copehill Down egy bombázott települést idéző gyakorlóterep, szűk utcákkal, alagutakkal és magasított járdákkal. Az 1987-ben épült helyszínt az évek során többször kibővítették, legutóbb több százezer fontos beruházással.

A Channel 5 dokumentumsorozata szerint a The Rifles katonái itt gyakorolják, miként kell ellenséges erőket felszámolni sötét épületekben, rendkívül közeli távolságból.

Mike Lindgren százados szerint egy Oroszország elleni konfliktus katonák közti összecsapás lenne, ahol a városi környezet okozza a legnagyobb nehézséget: a rossz kommunikáció, a több irányból érkező fenyegetés és a szűk terek mind fokozzák a kockázatot. Az újoncok hat hónapos, kimerítő tréningen vesznek részt, amelynek része a „Sword Lane” gyakorlat is, ahol alváshiány és extrém terhelés mellett tanulják a kontrollált agressziót. A katonákat ezt követően egy németországi NATO-bázisra vezénylik további felkészítésre.

Mindeközben politikai szinten is zajlanak az egyeztetések:

Keir Starmer miniszterelnök jelezte, hogy a háború lezárulta után brit és francia erők békefenntartó feladatokat láthatnának el Ukrajnában, katonai központokból segítve a helyi csapatok kiképzését és a fegyverkészletek védelmét.

A brit hadvezetés nyíltan elismerte, hogy Ukrajnában nincs kockázatmentes katonai jelenlét. London addig nem küld csapatokat, amíg nem látja garantáltnak a katonák biztonságát, miközben Moszkva egyértelműen figyelmeztet a NATO-erők megjelenésének következményeire – írta meg a The Telegraph.