Drámai pillanatok: ütközött egymással két hadihajó – videó

A szerda délutáni hajóbaleset az amerikai haditengerészet két egységét érintette: az Arleigh Burke-osztályú USS Truxtun rombolót és az USNS Supply ellátóhajót. A Karib-tenger térségében végrehajtott tengeri utánpótlás során a két hajó egymás mellett haladt, amikor ütközés történt. Az első jelentések szerint két fő szenvedett kisebb sérüléseket, állapotuk stabil – tájékoztat az ABC News.
Hogyan történt a hajóbaleset?
A hajóbaleset egy tengeri utánpótlás-átadás közben történt. Ilyenkor a hajók szorosan egymás mellett haladnak, miközben üzemanyagot és egyéb készleteket juttatnak át kábelek segítségével. A manőver nagy precizitást igényel, hiszen a hajók közötti távolság minimális. A mostani ütközés pontos oka még nem ismert, a vizsgálat jelenleg is zajlik.
Mennyire ritka az amerikai hadihajók ütközése?
Az amerikai haditengerészetnél rendkívül ritkának számít az ilyen jellegű ütközés. A legutóbbi hasonló eset 2025 februárjában történt a Földközi-tengeren, amikor egy repülőgép-hordozó kereskedelmi hajóval ütközött. Bár komoly károk keletkeztek, sérülés akkor nem történt.
Hány amerikai hadihajó tartózkodik jelenleg a Karib-tengeren?
Jelenleg 11 amerikai hadihajó teljesít szolgálatot a Karib-tenger térségében. A flottában rombolók és egy repülőgép-hordozó is szerepel. Az amerikai haditengerészet az elmúlt hónapokban erősítette meg jelenlétét a régióban, amely stratégiai szempontból kiemelt fontosságú.
Rommá tört a hadihajó – videón a szörnyű ütközés
Látványos felvételek készültek a Dél-kínai-tengeren történt incidensről, ahol két kínai hajó egymásnak csapódott egy Fülöp-szigeteki parti őrségi hajó üldözése közben. A hadihajó orra teljesen összeroncsolódott a Scarborough-zátony közelében történt ütközésben.
Két turistahajó ütközött – sokkoló fotón a halálos tragédia
Egy 47 éves olasz nő életét vesztette, amikor két Níluson közlekedő turistahajó frontálisan összeütközött Luxor közelében. A baleset az afrikai folyó egyik legforgalmasabb szakaszán történt, ahol a vízi út télen különösen zsúfolt a turisták számára közlekedő úszó szállodákkal.