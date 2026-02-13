Drámai pillanatok: ütközött egymással két hadihajó – videó

A szerda délutáni hajóbaleset az amerikai haditengerészet két egységét érintette: az Arleigh Burke-osztályú USS Truxtun rombolót és az USNS Supply ellátóhajót. A Karib-tenger térségében végrehajtott tengeri utánpótlás során a két hajó egymás mellett haladt, amikor ütközés történt. Az első jelentések szerint két fő szenvedett kisebb sérüléseket, állapotuk stabil – tájékoztat az ABC News.

A hajóbaleset a Karib-tengeren történt egy rutinmanőver során – képünk illusztráció

Fotó: RICARDO ARDUENGO / AFP

Hogyan történt a hajóbaleset?

A hajóbaleset egy tengeri utánpótlás-átadás közben történt. Ilyenkor a hajók szorosan egymás mellett haladnak, miközben üzemanyagot és egyéb készleteket juttatnak át kábelek segítségével. A manőver nagy precizitást igényel, hiszen a hajók közötti távolság minimális. A mostani ütközés pontos oka még nem ismert, a vizsgálat jelenleg is zajlik.

Mennyire ritka az amerikai hadihajók ütközése?

Az amerikai haditengerészetnél rendkívül ritkának számít az ilyen jellegű ütközés. A legutóbbi hasonló eset 2025 februárjában történt a Földközi-tengeren, amikor egy repülőgép-hordozó kereskedelmi hajóval ütközött. Bár komoly károk keletkeztek, sérülés akkor nem történt.

Hány amerikai hadihajó tartózkodik jelenleg a Karib-tengeren?

Jelenleg 11 amerikai hadihajó teljesít szolgálatot a Karib-tenger térségében. A flottában rombolók és egy repülőgép-hordozó is szerepel. Az amerikai haditengerészet az elmúlt hónapokban erősítette meg jelenlétét a régióban, amely stratégiai szempontból kiemelt fontosságú.

