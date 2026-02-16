Hírlevél
hajóroncs

150 évig rejtőzött: megtalálták a Michigan-tó legendás hajóroncsát

Több mint 150 évvel az eltűnése után végre megoldódott egy régi rejtély. Szakértők azonosították a Michigan-tó mélyén fekvő hajóroncs maradványait, amely egykor luxusgőzösként járta a Nagy-tavakat.
hajóroncselsüllyedt hajóMichigan-tó

A felfedezést az illinois-i hajóroncsvadász, a 80 éves Paul Ehorn és csapata tette meg. Ehorn elmondása szerint már húszéves kora óta álmodott arról, hogy megtalálja a Lac La Belle gőzhajót. A hajóroncs nyomára végül 2022 októberében bukkantak, mintegy 20 mérföldre a parttól, Racine és Kenosha között.

Hajóroncsot találtak a Michigan-tóban Az SS Lac La Belle egy fatestű amerikai csomagszállító teherhajó volt , amely 1864 és 1872 között szolgált.
Hajóroncsot találtak a Michigan-tóban: Az SS Lac La Belle egy fatestű amerikai csomagszállító teherhajó volt , amely 1864 és 1872 között szolgált.
Fotó: By Unknown author - https://greatlakeships.org/2903861/data?n=1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97655494 / Wikipedia 

Bár a roncsot már évekkel ezelőtt lokalizálták, a kutatók csak most hozták nyilvánosságra a hírt. Ennek oka, hogy időt akartak hagyni a hajó háromdimenziós videós modelljének elkészítésére, amelyhez tavaly nyáron tértek vissza a helyszínre.

A 150 éves hajóroncs felfedezése

A szakértők szerint a hajóroncs külső részét kagylók borítják, a felső kabinok azonban már eltűntek. Ennek ellenére a hajótest nagyrészt épségben maradt, és a belső tölgyfa szerkezetek is jó állapotban vannak, ami ritkaságnak számít ilyen korú víz alatti leleteknél.

Paul Ehorn nem árult el minden részletet a kutatásról, de elmondta: döntő segítséget jelentett egy beszélgetés Ross Richardson hajóroncsvadásszal. 

Egy kereskedelmi halász által korábban talált tárgy – amely az 1800-as évek gőzhajóira volt jellemző – végül elvezette a csapatot a roncs pontos helyéhez. A szonár segítségével mindössze két óra alatt megtalálták.

Tragikus sorsú Lac La Belle luxusgőzös

A Lac La Belle-t 1864-ben építették Ohio államban, és korának egyik elegáns gőzhajója volt. 1872 októberében 53 utassal és jelentős rakománnyal indult útnak, amikor egy viharban léket kapott. A hajó végül elsüllyedt, a mentés során pedig egy felborult csónak miatt nyolcan életüket vesztették.

Hajóroncs Michigan-tóban

A szakértők szerint az amerikai Nagy-tavak mélyén akár 6–10 ezer hajóroncs is lehet, amelyek többsége máig felfedezetlen. A Lac La Belle megtalálása új lendületet adhat a további kutatásoknak, és segíthet jobban megérteni a térség gazdag hajózási múltját.

Cikkünk a New York Post információi alapján készült. 

