Elmerült római kincs bukkant fel Gallipoli partjainál

Rendkívül jól megőrzött római kori hajóroncsot találtak Gallipoli partjainál a tengerben. Az olasz Kulturális Minisztérium szerint a felfedezés új lehetőséget nyit a római kereskedelem és mindennapi élet tanulmányozására. A roncsot 2025 júniusában azonosították Dél-Olaszország történelmi városa mellett, de hónapokig titokban tartották, hogy megóvják az értékes leletet a fosztogatástól – írja az Arkeonews.

Római kori hajóroncs került elő az olasz partoknál (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Miért különleges ez a hajóroncs?

A Gallipoli közelében talált hajóroncs egy nagyméretű római kereskedőhajó, amely hosszú távú tengeri kereskedelemre szolgált. A tengerfenéken fekvő hajó rakománya, amforák tömkelege, még mindig jól látható. Az edények garummal, a római világ egyik legértékesebb halszószával voltak töltve, amely egyszerre volt luxuscikk és alapanyag a római konyhában. A szakértők szerint a rakomány ritka bizonyíték a császárkori kereskedelmi hálózatokról és az elit fogyasztási szokásokról.

Hogyan védik és tanulmányozzák a felfedezett roncsot?

A titoktartás elengedhetetlen volt, mert a víz alatti régészeti helyszínek különösen ki vannak téve az illegális kifosztásnak. A roncsot hónapokig figyelték, miközben szakértők értékelték állapotát. A Kulturális Minisztérium most dokumentálja a helyszínt, víz alatti felméréseket végez, és tervezi a feltárást és konzerválást. A cél, hogy a roncs védelme mellett a nagyközönség is megismerhesse ezt az ókori örökséget, amely új fényt vet a római világ tengeri kereskedelmére és gazdasági életére.

