Rejtélyes körülmények között halt meg a divatipar ismert milliomosa

Lezuhant és szörnyethalt az Asos divatóriás alapítója. Az 58 éves Quentin Griffiths thaiföldi, 17. emeleti lakásának az erkélyéről zuhant le. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit – írja a DailyMail.

17. emeleti lakásának erkélyéről zuhant le az Asos alapítója, Quentin Griffiths. A rendőrség vizsgálja a rejtélyes haláleset körülményeit (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A mentőszolgálat a milliomos holttestét az épület előtt, a földön találta meg.

A rendőrség közlése szerint a lakásban ugyan nem találták zavargás nyomait, de egyelőre nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy bűncselekmény történt.

A tragédia egy pereskedés közepette történt, Griffiths volt feleségét azzal vádolta, hogy több mint 200 millió forintot lopott el vállalkozásukból. Az ügy kapcsán a férfit is kihallgatták, miután volt felesége azt állította, hogy Griffiths hamisított dokumentumokkal, az asszony tudta nélkül próbálta eladni a földjük egy részét és több részvényt.

Founder of online fashion giant Asos 'plunges to his death' in Thailand: Millionaire, 58, dies in mysterious fall https://t.co/YSRLA8pp4h — Daily Mail (@DailyMail) February 20, 2026

Sokkoló haláleset: rákot evett, majd meghalt az ismert influenszer

Megrázta a Fülöp-szigeteki közvéleményt egy ismert influenszer halála. Emma Amit állítólag egy mérgező tengeri rák elfogyasztása után lett rosszul, amelyet egy közösségi médiás videó kedvéért készített el.

Kiderült, mi okozhatta a Ponyvaregény sztárjának rejtélyes halálát

Hatvanéves korában meghalt Peter Greene amerikai színész. A New York-i Főorvosi Hivatal közlése szerint egy véletlen baleset következtében vesztette életét: egy lövés érte a bal hónaljánál, amely súlyosan megsértette a felkari artériáját, és az ebből keletkezett erős vérzés végül halálosnak bizonyult.