Rejtélyes haláleset: rendőrök találtak rá egy anya és gyermeke holttestére

Megrázó haláleset történt a világhírű tiroli városban: kedden kora délután két holttestet találtak egy lakóház egyik lakásában Kitzbühel északi részén. A Krone értesülései szerint az elhunytak egy anya és gyermeke lehetnek, ezt azonban a rendőrség egyelőre hivatalosan nem erősítette meg.

A haláleset miatt lezárták a lakóház környékét a tiroli városban - Képünk illusztráció

Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU

Haláleset rázta meg a tiroli várost

A holttestekre 13 óra 45 perc körül bukkantak rá egy többszintes épületben. A riasztást követően a mentők és a rendőrség rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd a Tirol Tartományi Bűnügyi Hivatal is átvette az ügy kivizsgálását.

A hatóságok tájékoztatása szerint a nyomozás még kezdeti szakaszban van.

Egyelőre nem tudni, mikor és milyen körülmények között vesztette életét a két személy, és az áldozatok kilétéről sem közöltek részleteket.

A rendőrség a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva további információkat egyelőre nem hozott nyilvánosságra.

A helyszíni szemle és az adatgyűjtés továbbra is zajlik, a hatóságok minden lehetséges körülményt vizsgálnak az eset tisztázása érdekében.

